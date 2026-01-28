春節長照服務不打烊 新竹縣守護長者安心過年

新竹縣政府在春節期間將持續提供多項長期照顧服務，希望讓長輩與家屬都能安心過好年。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆新年是家人團聚的重要時刻，新竹縣政府秉持「照顧不中斷、服務不打烊」的精神，春節期間將持續提供多項長期照顧服務，由高齡長照處協調彙整，攜手居家服務單位、社區照顧資源及第一線照服人員，守護長者健康與生活安全，希望讓長輩與家屬都能安心過好年。

縣長楊文科指出，新竹縣高度重視高齡友善政策，2月14日到22日長達9天的春節連假期間，期盼透過長照服務不打烊，讓長者及家屬感受年節的溫暖，共同迎向健康、有尊嚴的高齡生活。

春節期間復康巴士正常營運，如需使用請撥打服務專線：03-6572151，首次預約須傳真身心障礙證明正反面至 03-6572161 ；如有緊急醫療案件、警政、司法、交通事故等臨時事件需手語翻譯或聽打服務，請撥打服務專線：0978-172677。

高齡長照處長許瑜庭也提醒民眾，春節連假期間，新竹縣部分機構仍持續提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息服務、專業服務及送餐等長照服務，2/14-2/21需搭長照交通車者，可於2/7-2/13訂車(遵循7天前訂車)；2/23-2/28需搭車者，可提前至2/13訂車，已接受長照服務的民眾可參考彙整資訊，洽詢縣府1966專線或社區整合型服務中心(A單位)，事先與服務單位完成排班與人力整備調度，確保照顧服務不中斷。

