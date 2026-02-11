春節開車返鄉必看！高公局曝國道故障熱區 行前檢查這幾項
春節連假即將來臨，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入高速公路。交通部高速公路局提醒用路人，出發前務必妥為檢查車況，落實車輛保養工作，降低行車故障風險，確保自身安全與行程順暢。
高公局表示，依過往經驗，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致。由於高速公路行車速度快，一旦車輛於行駛中發生故障，不僅影響交通順暢，更可能引發追撞事故，造成嚴重傷亡。
高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音（可能為機件或皮帶異常），以確保行車安全。
至於行車途中如發現車輛過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或儀表板警示燈亮起等異常徵兆，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠；停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時儘速利用1968 App 一鍵報案功能或撥打1968 專線請求協助。
另春節連假將以過年返鄉及旅遊為主，為維持高速公路合理行車服務水準，高公局審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、增加開放路肩及相關收費措施，請民眾多加留管制時段意並配合。
更多中時新聞網報導
TPBL》特攻當奧客宰翻海神 還送上5連敗
勞保年金提前、延後領 每年增減4％
緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人
其他人也在看
我不是RAV4，我是Suzuki新世代Across
近日Suzuki發表新世代Across，你以為我放錯圖，但其實也不意外，因Across就是和第六代RAV4雙生車型，外觀與內裝設計也都沒有加以修改如出一轍。乍看圖片你會以為這是第六代RAV4，和 e Vitara與Urban Cruiser相同，該車為RAV4雙生車型Across。其實在2020年時Suzuki推出的Across就是五代RAV4車型，如今隨著六代RAV4的上市，Suzuki也在近日帶來新世代Across。 有別於RAV4提供三種不同外型，Across則選擇RAV4 Adventure，由於為雙生車型，因此在內外觀方面Across都維持和RAV4相同的設計規劃，唯一變動就是更換廠徽與銘牌而已。 動力部分Across選擇PHEV插電式油電系統作為對市場溝通，在搭載的2.5升擎搭配兩具馬達下，具有304hp最大馬力輸出。之後Across則會陸續在歐洲市場推出。Across和RAV4是雙生車型，此次新世代Across則選擇RAV4 Adventure車型。Across座艙和外觀一樣皆保留RAV4設計。Across採2.5升PHEV動力。這車是Across不是RAV4。《原文詳見
美製車「零關稅」時代來了？台灣車市迎千億級大洗牌
台美關稅協議進展再掀波瀾。國民黨立委王鴻薇發文表示，根據她掌握的資訊，我方已同意美製小客車與汽車零組件關稅降至零，保健食品關稅則將從30％調降至10％，農漁產品也同步擴大開放與降稅，引發市場高度關注。
60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。
Escape車主不要走！Ford祭出Bronco Sport優惠來挽留
隨著Escape停產Ford擔心會出現車主出走潮，於是針對相似車型Bronco Sport祭出優惠來挽留，避免車主變心改選擇其他品牌。因策略轉型Ford將旗下熱門休旅Escape停產，如今面臨不少租約即將到期和欲換車的Escape車主，為了不讓消費者轉投其他品牌流失客群，因此祭出優惠來試圖挽留消費者。 在此之前Edge停產時，Ford經銷商向Edge車主推廣Explorer和Expedition，同時也給予誘人優惠，結果成效顯著成功留住許多Edge車主。由於前例獲得成功，因此Ford這次針對Escape車主則推出同樣為C2平台建構，且價格相當的Bronco Sport優惠活動，若改購Bronco Sport就享有1,000美元優惠，若改換尺碼更大或價格更高車型，最多可享4,000美元優惠，至於策略是否有效就有待時間觀察。Ford擔心Escape車主會改換其他品牌車型，於是推出若購Bronco Sport優惠活動。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
光陽Many 125追加2夢幻新色！Kymco女用機車限時最高優惠8千元
Kymco Many LED身為品牌多年來的主力女用機車，雖然已經有一段時間沒有進行配備與車型調整，但光陽機車針對2026年式Many 125，仍然再追加「天幻藍」與「花楹紫」兩種新車色，同時宣布自2月1日到2月27日期間購車者，可享分期24期零利率、神盾防護保障專案（道路救援費用險：每一事故最高50公里/3萬+丟車賠車專案），Many LED雙碟版加碼5,000元購車金、Many LED ABS加碼8,000元購車金。
Toyota釋出短影音，證實六人座純電SUV就是Highlander
日前Toyota釋出欲推出的新車座艙，從圖片中可以清楚看見為款六人座三排車型，但外界都在猜測很有可能會是Highlander，如今Toyota在公布的短影音中也證實就是Highlander。在此之前Toyota釋出車尾照預告將推出全新車型，當時外界還不清楚會是何款車型，不過日前釋出的座艙圖則清楚告知是一款2/2/2六人座三排休旅車，至於車型當時不少都在猜測很有機會會是Highlander。而關於該車近日Toyota於發表前又帶來短影音，影片中大方公開欲發表的車型為Highlander，而下方銘牌也告知這是具有四輪驅動的純電Highlander，至於更多資訊再等一下，明天就會正式公布。Toyota即將發表六人座Highlander。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
障礙賽? 國1埔鹽段驚見"輪胎皮" 15車慘受害
中部中心／李文華 彰化報導國道一彰化埔鹽路段，驚傳有"地雷"連環爆？！6日晚間，有駕駛在國道上，突然撞到不明物體，整台車劇烈晃動，嚇壞車上所有人，右側路肩還停了好幾台受害車輛及拖吊車，警方後續追查發現，兇手竟是一塊從聯結車上掉落的輪胎皮，初步清查至少有15台車受害。
當Ferrari首款電動車遇上蘋果設計師，帶來充滿Apple味的Luce
Ferrari稍早時公布品牌首款電動車車名－Luce，Luce在義大利文中代表「光」或「照明」，除了車名之外也一併釋出座艙，是不是覺得很熟悉，沒錯Luce車室就是來自於蘋果設計師。Ferrari正式揭露了其首款純電動車型Elettrica的詳細規格，搭載自行研發的四馬達動力系統，前軸源自F80 Hypercar單獨輸出282hp馬力；後軸兩具馬達則提供高達831hp馬力，綜效輸出達到986hp，0～100km/h也僅需2.5秒，極速更有310km/h水準，而配置的122kWh電池組也提供超過530公里的續航力。Ferrari Luce搭載四馬達，綜效輸出達到986hp，122kWh電池組也提供超過530公里的續航力。預計今年春季亮相的Ferrari電動車，就在稍早則進一步的公布車名和車室資訊，這款品牌首款電動車名為Luce，於義大利文有著「光芒」意思，同時也象徵著電動車”電”。來到車室，Luce座艙有著與過往Ferrari車型截然不同的設計，即便如此但是否有種熟悉感？沒錯Luce車室就是Ferrari和LoveFrom合作設計的結晶。不知道LoveFrom工作室，但應該有聽過Jony
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 140 Years Edition 465 萬起限量登台！
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 以俐落線條、張力比例與純正 AMG 性能，重新定義當代雙門跑車的時髦樣貌。「140 Years Edition」以更大膽的黑化風格、碳纖維配置與 AMG 空力套件，進一步放大 CLE 的帥氣輪廓與性能態度，展現低調卻無法忽視的存在感。建議售價 465 萬元起，全台限量供應。
【車壇候車室】買車先等等！2026 台灣新車大點名！哪一台會成為新一代「國民神車」？
2026年的台灣車市，正在悄悄進入一個「世代轉換期」。這一集我們不試車、不實測，而是一次幫大家整理——接下來即將登場、可能改變市場版圖的重點新車。 日系品牌依然火力全開，TOYOTA除了主流SUV動向備受關注外，RAV4 PHEV 的導入時程與定位更是油電族焦點；風格路線截然不同的 Crown Sport，則讓人看到品牌高階運動化的新嘗試。Honda方面，經典跑車名號回歸的 Prelude 話題性十足，而 ZR-V 也持續補強品牌在都會SUV級距的戰力。 歐系陣營則是電動化全面加速的一年。Mercedes-Benz 的 新世代 CLA 與 純電 GLC，代表豪華品牌正式把電動主力戰場拉進主流級距；BMW iX3 新世代車型也被視為品牌電動SUV的重要關鍵。 另一方面，Lexus ES 的產品動向、Nissan Qashqai 在跨界SUV市場的角色、Mazda CX-5 世代節點，以及話題十足的 Alfa Romeo Junior，都讓2026年的產品線變得更加多元。 從PHEV、油電、純電，到性能取向與設計風格轉變，今年的新車不只是「變多」，而是技術路線與產品定位都開始重新洗牌。 這集就帶大家快速掌握重點車款與市場動向，看看哪幾台，可能會是你該等的那一台。
預期關稅降至零⋯六車廠都要引進美車 市占率挺進兩成
台美對等貿易協定傳最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，美製車大軍吹響集結號，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。
降稅效應！若關稅降為0⋯美製車降價一成
美對台對等稅率談定15%且不疊加，代價除了赴美投資5000億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，除了特斯拉降價在預期內，其他如野馬等「血統純正」的美製車，售價也可望調降，若關稅降為零，估售價降幅近一成；至於非美系車業者如何因應，則要看美車降價後對車市版圖帶來的影響，短期內跟進降價機率不高。
怎能不愛車／增程式電動車不是新東西 福特30年前就做過
如果不說年份，很難相信福特Synergy概念車其實誕生於30年前。即使放到 2026 年來看，它依舊像是從未來穿越而來的作品。這款原本為2010年家庭房車所構想的六人座概念車，外型或許怪，但背後的技術思維卻異常前衛。
BMW F 900 R 試駕：不吵不鬧，實力、樂趣還很超值
提到BMW Motorrad會讓你想到什麼？賽道中統治級表現的S1000RR、飛天遁地如入無人之境的R1300GS還是經典雋永的nineT？就如同多數人的反應，或許直二/並雙引擎永遠不在前幾名考慮的範圍當中，但如果要選一台每天騎也無壓力、樂趣和性能都有亮點的車款，F900R在一趟北高旅途當中確實給出了一張相當亮眼的成績單。
哪些路段易塞車、高乘載何時實施？ 2026春節疏運措施一次看
今（2026）年春節連假將從14日到22日連放9天，且開工後相隔4天就是二二八紀念日3天連假，為因應返鄉及出遊人潮，鐵、公路及海運等皆已陸續公布疏運措施。春節期間哪些路段最易雍塞？各大公共運輸有哪些疏運規劃及優惠？
美國人陷「可負擔危機」買不到2萬元以下新車
2024年，美國消費者還能買到三款售價低於2萬元的車型，如今已完全沒有這類選擇。
清水服務區充電站擴建工程完工，春節返鄉補電不停歇
因應春節連假及國道出遊高峰將至，中興電工旗下電動車充電品牌 iCharging 4日宣布，位於國道三號的清水服務區充電站擴建工程正式完工。全站充電車位由原配置大幅提升至 10 席，並已同步上線營運，提前強化連假期間國道補電的大量需求，回應電動車車主長途行駛的實際需求。
Nissan X-Trail的十大賣點！ 不只內外科技豪華 更重視深層本質
我們常被耀眼的品牌光環與亮麗的車款外在所吸引，卻容易忽略隱藏在車款內部、真正決定優劣的本質設計。Nissan X-Trail就是國內百萬級中型休旅市場中，擁有強大本質的車款；現在，我們透過X-Trail旗艦版車型，整理出X-Trail的十大賣點，讓你在選購此級距中型休旅車時能清楚掌握方向。 Nissan全新第四代X-Trail國產輕油電車型，於2023年9月底正式在臺發表上市，它或許不是車迷常掛在嘴上的熱門話題，但必須說，新車型在經過全面進化之後，不僅內外散發十足新意，且一旦了解這款車在內部與多項細節中所投注的諸多心思，更會讓你覺得X-Trail充滿誠意。 【 賣點 1 】可變壓縮比渦輪引擎：…
驚悚畫面曝！板橋公車轉彎「猛撞長照車」 雙車玻璃爆碎、交通一度癱瘓
9日下午，新北市板橋區忠孝路、四川路一段，一台公車轉彎時，不慎擦撞停在路邊的長照車，而公車車身卡到長照車後車門，玻璃當場碎裂一地，讓目擊這一幕的路過民眾都嚇壞，所幸現場無人受傷。警方獲報後趕抵，確認雙方駕駛均無酒駕，而長照車疑似違停路邊，導致公車轉彎時，因內輪差不慎擦撞，但詳細事故原因還要再釐清。
【試駕】運輸買家的得力助手就該像福斯商旅Caravelle Life 170
福斯商旅推出全新世代Caravelle，除了擁有嶄新的樣貌外，內裝設計與科技配備也都全面進化，當然還有深受有商務運輸需求消費者喜愛的車室空間機能。福斯商旅於露營、家庭、商務等用途是指標性品牌，此次針對商務方面帶來全新世代Caravelle。過往商務車型都顯得較為呆版，新世代Caravelle在導入品牌最新家族設計語彙後，其更為圓潤的線條不僅讓整體更顯年輕化，同時也降低了商務氣息。不己如此5,450mm××2,032mm××1,961mm尺碼也較過往T6.1車型分別增加146mm、128mm、29mm，3,500mm軸距也有增長100mm，對於乘坐或是載物都有顯著提升。新世代Caravelle換上全新家族語彙後顯得更為年輕，同時商務氣息也淡化不少。新世代Caravelle尺碼增長至5,450mm××2,032mm××1,961mm。進入車室可以看見座艙格局也進行大幅轉變進化，12吋數位儀錶、13吋觸控多媒體螢幕就帶來煥然一新的視覺感受，在更具科技氣息的座艙中當然有有提供APP-Connect無線手機多媒體連結功能。由於多數Caravelle買家都用於商務乘載，頻繁的使用和南北往來，安全方