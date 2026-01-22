春節開運購物季 義大世界購物廣場滿額好禮連發

義大世界購物廣場搶先啟動春節檔期購物熱潮，提供民眾春節前後購物與走春的首選去處。 （義大世界購物廣場提供）

記者王正平／高雄報導

年終獎金到手，正是規劃春節採購、為居家生活汰舊布新，以及提前準備西洋情人節禮物的最佳時機；義大世界購物廣場搶先啟動春節檔期購物熱潮，從精品服飾、家電用品到餐飲饗宴與線上購物，一站式滿足不同族群的年節消費需求，成為民眾春節前後購物與走春的首選去處。

春節檔期最大亮點，莫過於多家精品Outlet推出限量獨家「開運福袋」，包含Tory Burch、Coach、Fossil、Porter等人氣品牌。其中Tory Burch推出8,888元開運福袋，數量有限、售完為止，成為春節前精品迷手刀搶購的話題焦點。同步祭出的精品服飾新春優惠全面4折起，讓消費者以超值價格添購新行頭，迎接馬年好運奔騰。

新春期間限定快閃櫃同樣吸睛，來自比佛利山莊，被譽為「糖果界 Tiffany」的Sugarfina，主打精品級包裝設計與精緻口味組合，將糖果升級為高質感送禮首選，深受小賈斯汀（Justin Bieber）與李奧納多‧狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等名人喜愛，成為西洋情人節送禮新選擇；美國專業戶外用品品牌Columbia滿足熱愛戶外活動族群需求；德國知名廚具用品雙人牌ZWILLING亦推出單價商品 4 折起優惠，讓民眾趁年終採購為居家生活全面升級。

逛街之餘補充體力，義大世界購物廣場集結超過30家餐飲品牌，包含金色三麥、瓦城、1010湘等人氣餐廳，推出年節聚餐、年菜饗宴與走春伴手禮，協助消費者一次完成聚餐與送禮規劃。韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋」進駐，讓民眾不出國，來義大也能品嚐道地韓式家常風味。

線上購物同步加碼，義大Online Shopping結合主題直播與節慶優惠，串聯精品、餐飲與家電選品，2 月 1 日至 2 月 28 日期間，單筆消費滿 1,688 元即可參加抽iPhone 17，滿足年節送禮與居家採購需求。

迎接新春，義大世界購物廣場推出「運錢寶馬迎春禮」，2月3日至3月3日期間，全館憑當日不限金額消費發票，即可兌換限量迎春好禮；2月3日至2月16日加碼推出限量3,000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日再接力送出限量 5,000 份馬年開運金。春節連假大年初一至初五（2月17日至21日），館內天天安排熱鬧新春活動，讓民眾春節假期天天來、天天都有驚喜，好運一路從新年延續一整年。

今年農曆新年適逢西洋情人節，喜上加喜。2月14日當天，義大世界購物廣場邀請214對情侶於館內合照，上傳至官方FB粉專指定貼文留言處並出示照片，即可免費搭乘摩天輪，為春節假期留下最浪漫的回憶。