春節闖關集幣換限定紀念幣 歐樂沃「歡樂歐樂幣派對」2/9登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】今年春節，如果你也不想把假期花在「趕行程＋哄小孩＋拍照交差」，那就把走春升級成一場孩子會主動投入的大冒險。嘉義歐樂沃築夢城堡以「陪孩子築夢」為主軸，春節推出「周遊列國·歡樂金幣派對」，把城堡變成遊戲地圖：小孩拿著歐樂幣一路闖關集點、探索互動、追著節慶演出跑亮點，最後，還能用年度限定紀念幣購物，美好旅程一次打包帶走！

重金打造為大型冒險城堡，一入園彷彿踏進全新國度：每個人都領到屬於自己的探險任務，跟著線索在園區跑點闖關、集點解鎖，把走春玩成一場有趣的探索之旅。今年最大亮點，是歐樂沃把異國場景、互動遊戲與節慶演出融合——上一秒還在歐風街角定格美照，下一秒就被音樂與遊行捲進熱鬧氛圍；邊走邊拍像在旅行、邊玩邊解任務像在闖關，笑聲一路延伸、成果一路累積，讓春節假期，直接升級城堡專屬周遊列國的歡樂旅程。

廣告 廣告

一、歡樂金幣派對：一枚金幣，展開冒險。「歡樂金幣派對」將於 2026年2月9日至2月22日登場。遊客可透過園區闖關遊戲、互動體驗與指定消費，逐步累積「歐樂幣」；孩子在遊戲中探索世界、享受蒐集金幣的成就感，大人也能跟著任務一起遊玩，陪孩子開啟新年的第一趟冒險。集滿 88 顆歐樂幣，兌換 2026 馬年限定·歐樂沃紀念幣。

「2026歐樂沃馬年限定紀念幣」年度限定、限量發行，值得每年收藏。持持有年度紀念幣的遊客，除了能把回憶好好珍藏，未來還可搶先體驗歐樂沃築夢城堡二期園區，並享有後續規劃推出的多項專屬體驗與限定好禮——讓這枚紀念幣不只是終點，更像是下一段旅程的「通關鑰匙」。

可可轉運桌、派對加碼局：讓好運一路加碼。築夢城堡內的 「可可轉運桌」 以可可主題設計趣味互動遊戲，遊客可使用歐樂幣參與選擇與預測，在歡樂體驗中替新年加點好兆頭；而 「派對加碼局」 串聯築夢小鎮特色商家，結合消費與小遊戲，讓用餐、逛街也能順手闖關集點，營造「邊玩邊逛、一路加碼」的節慶氛圍。

二、歐樂沃吉祥物，全新登場，可可精靈歡樂大遊行。驚喜推出今年春節，歐樂沃全新打造夢幻節目「可可精靈歡樂大遊行」，園區吉祥物「可可精靈」 首次登場。當音樂響起，城堡街道立刻切換成歡樂舞台——可可精靈隨旋律現身，揮手、舞動、近距離和遊客互動，笑聲與祝福一路跟著隊伍蔓延，把整座園區炒熱到最高點。可可精靈將於2月14、15日，以及2月17日至22日驚喜現身歐樂沃園區，穿梭城堡街道與遊客互動、合影、送上新年祝福，為春節假期增添最溫馨、也最熱鬧的節慶氛圍。

三、開春戰神鼓，磅礡氣勢迎新年。氣勢磅礴的 「開春戰神鼓」將於 2月17日、2月19日（初一、初三）登場，由專業戰鼓團以整齊鼓陣、俐落動作與層層堆疊的節奏推進，讓鼓聲從第一下就把年味敲醒——低沉如雷的震撼音浪、群鼓齊響的臨場張力，瞬間點燃全場情緒，象徵開城迎福、好運啟程，為返鄉旅人與全家大小獻上最有儀式感的春節開場。

四、異國巡遊日記：走進城堡，一次走遍世界。1月16日至3月31日，園區各區打造世界知名景點與經典名畫主題場景，推出「異國巡遊日記」，以沉浸式拍照體驗，運用錯視3D立體圖感，讓畫面一拍就有「人在景中走」的臨場感，不用出國也能拍出異國旅行大片。

只遊客要融入場景拍照並分享，即可獲得歐樂幣；用影像把旅程一路記下來，讓春節的美好回憶不只停在當下，而是完整收藏帶回家。

五、過年就醬玩！新年限定套票上線，配合春節活動，官網同步推出多款新年限定套票，1月16日至3月31日線上開賣。只要你是家庭出遊，可選擇「富貴馬上來·全家同行套票」，主打4人同行1人免費，結合餐點、飲品與遊樂體驗，讓全家一次玩好玩滿；輕量級走春旅人，適合購買「富貴暖心馬·輕享套票」，搭配咖啡甜點與旋轉木馬，享受片刻悠閒。另外可以250元加購 DIY 彩繪巧克力餅乾(原價300元)，就可親手創作專屬甜點，把回憶帶回家。

六、好評不斷！人氣 DIY 彩繪餅乾與巧克力烤雞，成為親子必玩必吃亮點。除了春節限定的節慶活動，歐樂沃築夢城堡園區內的常態體驗同樣深受遊客喜愛。其中，「DIY 彩繪巧克力餅乾」讓孩子能自由發揮藝術想像，親手將可可化為創作作品，不僅動手做、也留下專屬回憶；而招牌「巧克力烤雞」則以濃郁可可香氣結合鹹香口感，成為許多家庭每次來園都會再次點名的必吃料理。無論是動手創作或共享美食，歐樂沃希望透過這些日常體驗，讓親子在園區中慢下腳步，把陪伴與回憶，一起帶回家。

春節走春想玩得有內容、拍得有風格、還能把戰利品帶回家，「周遊列國·命運金幣派對」把闖關、遊行、戰神鼓與異國場景一次備齊，讓全家或同學揪團都能在城堡裡開啟一段專屬的新年冒險。

圖：嘉義歐樂沃築夢城堡以「陪孩子築夢」為主軸，春節推出「周遊列國·歡樂金幣派對」，把城堡變成遊戲地圖：小孩拿著歐樂幣一路闖關集點、探索互動、追著節慶演出跑亮點，最後，還能用年度限定紀念幣購物，美好旅程一次打包帶走！（記者吳瑞興翻攝）