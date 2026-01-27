春節關懷禮經費短缺6成！ 人安彰化站盼各界支持伸援手

春節關懷禮經費短缺6成！人安基金會彰化站，期盼各界支持、伸出援手！（圖：李河錫攝）

農曆新年將到來，人安基金會彰化平安站，為了讓清寒弱勢族群能安心過好年，正積極推動第36屆「寒士吃飽30」公益行動，預計將發放425份尾牙關懷禮給受助戶；因捐助金額嚴重短缺，還不足6成，呼籲大眾在年節前能伸出援手，一起來幫助清寒族群送上最實質的過年物資與祝福。

「人安基金會」常年致力於關懷社會窮苦民眾，提供防飢、防病、防寒及就業輔導等服務；又到了歲末年終，正積極籌辦「第36屆『寒士吃飽30』送禮送到家」春節關懷公益活動，將在農曆年節前，為需要幫助的寒士、單親家庭與清寒學子，送上年菜與應急紅包；彰化平安站站長游山河表示，整體經費約要150萬，可能因不景氣，使得總募款金額約只有4成，因此，除了號召社區團體、各善心企業與人士，啟動「寒冬送暖認購年菜禮」活動，期盼各界也能響應小額捐款、作愛心，讓所關懷近5百名弱勢族群，也能溫飽度寒冬、過好年！

關懷弱勢經費嚴重短缺！人安基金會彰化站啟動籌募「年菜禮」活動，期盼各界伸出援手！（圖：李河錫攝）

人安基金會彰化平安站，預計從2月2日起提供各項個案服務外，也會走入街頭關懷街友們；「寒士吃飽30」的年禮菜，包括有開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福運秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，希望能重現寒士圍爐吃年夜飯、共享年節溫暖的畫面，亟需要社會大眾伸出援手、共同來支持。「彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】【115給魚給竿拉人一把 衛部救字第1141364922號，勸募期間115年1月1日至115年12月31日】 敬請各界一起來關懷清寒單媽及學子等弱勢家庭。（李河錫報導）