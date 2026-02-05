春節防搶防詐動起來 桃市警局攜手金融業啟動最高規格維安

副局長鄭榮崑主持金融安全座談會。





為確保春節前後金融環境安全，桃園市政府警察局於5日召開「115年加強重要節日安全維護工作金融機構安全維護座談會」，邀集轄區內各金融機構、銀樓、當舖、加油站及彩券行等單位代表參與，共同研商春節前後金融犯罪預防對策，攜手守護市民財產安全，本次安全維護工作為了提升金融機構的安全防護能力，警察局將與各金融單位密切合作，全面啟動以下防範措施：

一、 針對轄內金融機構檢視內部與周邊環境，評估易成為歹徒作案之目標及易發生時段，妥適規劃巡邏、守望（埋伏）勤務或調整勤務部署。

廣告 廣告

二、 與轄區金融機構建立緊密聯防機制，落實金融機構守望勤務，主動與保全人員聯繫，告知遇有可疑人事立即通報警察機關，並協助金融機構檢視錄影監視系統及其他安全防護設備是否完備，如有故障，應立即要求檢修。

三、 配合業者補鈔時間、民眾申請或金融機構轉知需護鈔之對象時，派遣警力協助並運用大眾傳播媒體廣為宣傳，使民眾感受到警察服務之貼心。

鄺慶泰大隊長公布近期詐欺案件高發案類與打擊成果。

局長廖恆裕強調，金融安全不僅關乎個人財產，也是整體治安的重要指標，呼籲各金融機構員工在春節前後提高警覺，落實內部安全措施，與警方共同防範金融犯罪。

副局長鄭榮崑在會中說明114年度打詐成果，查獲詐欺集團319團、犯嫌2,689人，比113年查獲增加1,085人；查扣不法所得4億125萬餘元，比113年查扣增加2億6,263萬餘元。而在警民合作方面也不遺餘力，於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達10億8,190萬餘元。

金融業者座談會提出建議。

另依打詐儀錶板公布數據，桃市115年1月份詐欺案件受理1,656件、財損8億4,486.5萬餘元，經分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為網路購物詐騙528件、假投資詐騙250件、假交友（投資詐財）詐騙169件、色情應召詐財詐騙91件、假交友（徵婚詐財）詐騙65件，桃園市警局將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、針對高發詐欺手法加強防制。

另為讓桃園市民瞭解詐欺犯罪趨勢、強化民眾反詐知能，桃園市政府警察局同步舉行「打詐儀錶板-識詐記者會」，公布近期詐欺案件高發案類與打擊成果，並向民眾宣導「打詐儀錶板」專網上架後每日揭露最新詐騙案例及預防宣導影片，呼籲民眾可轉知親朋好友前往打詐儀錶板專網（https://165dashboard.tw/），掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。

大合照。

更多新聞推薦

● 影／速食店雞塊驚傳異物？ 高市衛生局火速稽查源頭 追來源