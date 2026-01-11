春節防火不鬆懈！彰化消防局推「一日一主題」宣導

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將至，家家戶戶忙著大掃除、採買年貨，火災風險也跟著升高。彰化縣消防局提醒大家，不只要注意用電安全、爐火和菸蒂，住宅用火災警報器更是居家守護神，能在火災初期及時發出警示，保護生命與財產安全。

防火不能鬆，彰化縣消防局推廣住宅警報器、用電安全及家庭逃生計畫等措施。（彰化縣消防提供）

彰化縣消防局統計，2024年全縣火災共發生815件，其中建築物火災最多。前三名原因分別是電氣設備問題137件、菸蒂不慎40件、遺留火種30件。消防局指出，多數火災雖然損失不大，像是煮食不慎、燃燒雜草或垃圾，但仍有71件造成財產損失，提醒大家千萬不能掉以輕心。

廣告 廣告

彰化縣消防局長施順仁說，為了讓防火觀念深入民眾生活，消防局採取「一日一主題」方式，深入公有市場、商圈及人潮聚集場所進行宣導。宣導內容涵蓋住宅用火災警報器設置、電器安全使用、爐火烹調注意事項、鋰電池安全、家庭逃生計畫，以及利用無人機科技取締燃燒雜草等多元面向，讓民眾從日常生活中就建立防火意識。

防火不能鬆，彰化縣消防局推廣住宅警報器、用電安全及家庭逃生計畫等措施。（彰化縣消防提供）

近年來，彰化縣積極推動住戶安裝住宅用火災警報器，目前全縣裝置率已達99.7%，累計成功示警150件。消防局舉例，今年1月8日至9日，彰化市、北斗鎮及埔鹽鄉各發生一件住宅火災。所幸這些住戶皆已正確安裝火災警報器，火勢初起便發出警示，讓住戶能即時處理，迅速疏散家人，也大幅降低人命傷亡與財產損失。

春節期間，不少家庭會忙著大掃除、烹調年菜，或添購電器裝置，火災風險相對增加。消防局提醒民眾，使用電器前要檢查電線與插座是否老舊，烹調時要全程看顧爐火，燃燒菸蒂及垃圾要小心，並務必安裝與測試住宅用火災警報器。同時，熟悉家庭逃生路線，與家人演練應變步驟，才能在緊急時刻保護自己與家人平安。

防火不能鬆，彰化縣消防局推廣住宅警報器、用電安全及家庭逃生計畫等措施。（彰化縣消防提供）

彰化縣消防局呼籲，防火工作不能只靠一時警覺，從居家安全檢查到日常習慣養成，都是降低火災風險的關鍵。守護家人、平安過年，從防火做起，每個人都是關鍵的一份子。