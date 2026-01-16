春節防災不打烊 守護平安過好年

農曆春節假期將至，返鄉與採買人潮逐步湧現，各大百貨商場、交通樞紐及產業園區人流密集，公共安全備受關注。為確保市民平安過好年，新北市政府消防局自1月中旬起，全面啟動「春節前搶救演練」，針對七個大隊轄內高風險場所進行七個場次實地演訓與整備，由局長及長官親自率隊督導，展現守護市民安全的高度決心。

首場演練於今天(16日)在汐止臺灣科學園區登場，由消防局陳崇岳局長親自視察，針對園區廠房特性與人員疏散動線進行整合式演練。而後續演練場次重點將聚焦於農曆年前人潮最為密集的零售與百貨商場，1月21日、22日及23日，分別由第二、第七及第一大隊，於特力屋新莊店、中和環球購物中心及板橋遠東百貨實施搶救演訓。

消防局局長陳崇岳在視察演練時強調，春節期間防災工作不打烊，公共場所與百貨業者務必落實自衛消防編組、加強日常安全巡查，確保避難通道暢通、防火門確實關閉；同時也呼籲市民進入人潮擁擠場所時，先行留意安全出口位置，居家應注意用火用電安全，落實「人離火熄」原則。消防同仁將持續維持最高警戒狀態，透過周延演練與事前預防作為，全力守護市民安心、平安過好年。