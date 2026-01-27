春節防疫不打烊 南投衛生局籲打疫苗健康過好年
【記者林玉芬/南投報導】農曆馬年春節將到來，年節期間頻繁的人際互動與走春活動，將大幅拉高感染風險，縣府衛生局表示，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種公費流感及新冠疫苗資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，為守護家人與自身健康，在返鄉團圓前，應儘速接種，共同構築春節防疫安全網。
衛生局提醒民眾，出國前可先瞭解當地疫情，並於2至4週前先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，並於旅遊途中落實個人良好衛生習慣，以維健康。近期流感全球活動度高，鄰近國家或地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；全球新冠病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升；另全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。提醒民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。
局長陳南松表示，近期日夜溫差大，正值呼吸道疾病好發期，加上尾牙聚會與春節旅遊頻繁，傳播風險顯著增加。縣內6家醫院（衛生福利部南投醫院、臺中榮民總醫院埔里分院、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院、佑民醫療社團法人佑民醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院及東華醫院）農曆一月初一至初三（2月17日至2月19日）開設「傳染病特別門診」，提供兒科、感染科、胸腔內科及非兒科/胸內/感染科等實體門診服務，確保縣民在連假期間仍有醫療保障。
陳南松呼籲民眾，落實個人衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等徵兆，應儘速就醫並配合醫師用藥，以降低重症風險。相關資訊請洽衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。
