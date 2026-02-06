春節防疫不鬆懈新北推「左流右新」接種強化保護力

接種疫苗示意圖。（圖：新北衛生局提供）

▲接種疫苗示意圖。（圖：新北衛生局提供）

農曆春節將至，連續假期間親友團聚、走春拜年及國內外旅遊活動頻繁，呼吸道疾病傳播風險隨之增加。新北衛生局將於二月十日及十一日，在板橋與永和地區設立疫苗接種站，提供流感及新冠疫苗接種服務，呼籲符合資格的市民把握春節前黃金時間完成接種。

衛生局表示，接種疫苗後約需二週才能產生足夠保護力，目前新北尚有約二萬劑公費疫苗，提醒符合公費流感及新冠疫苗接種資格的民眾，儘速前往接種。設站時間包括二月十日下午於板橋區景星市民活動中心；二月十一日下午於板橋北極宮與永和區愛買永和店。

廣告 廣告

依據疾管署監測資料，新北市今年第四週類流感門急診就診人次達一萬八千餘人次，較前一週上升約百分之八，疫情呈現上升趨勢。自去（一一四）年十月起，新北市已累計七十三例流感併發重症病例，其中十七例不幸死亡。衛生局指出，長者、幼兒、孕婦及慢性病患者等高風險族群，接種疫苗可有效降低重症與死亡風險。

新冠LP.8.1疫苗自一月起至二月底開放全國滿六個月以上民眾接種，鼓勵市民落實「左流右新」，同時接種流感與新冠疫苗，獲得雙重保護。衛生局提醒，春節連假期間仍應落實個人防疫措施，如出現呼吸道症狀應佩戴口罩並在家休息。新北約二百九十家合約醫療院所春節期間持續提供疫苗接種服務，相關資訊已公布於新北市政府衛生局官網查詢。