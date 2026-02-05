春節防疫不鬆懈 新北衛生局增設疫苗站籲連假前完成接種

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，連續假期間親友團聚、走春旅遊頻繁，呼吸道疾病傳染風險升高；新北市政府為提升市民防護力，將於春節前在板橋、永和設立多處疫苗接種站，提醒符合資格民眾儘速完成流感及新冠疫苗接種，安心過好年。

圖／新北市政府為提升市民防護力，將於春節前在板橋、永和設立多處疫苗接種站。（新北市政府衛生局提供）

新北市政府衛生局局長陳潤秋指出，疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，目前新北市仍有約2萬劑公費疫苗存量，為照顧市民防疫需求，2月10日下午2時至4時在板橋區景星市民活動中心，2月11日下午2時至4時分別於板橋北極宮及永和區愛買永和店設立疫苗接種站；呼籲符合公費流感及新冠疫苗接種資格的市民，於春節連假前儘速前往接種，以提升防護力，安心迎接年節。

依據疾管署監測資料顯示，新北市115年第4週（1月25日至1月31日）類流感門急診就診人次達1萬8千餘人，較前一週上升8%，疫情呈現上升趨勢；疾管署分析，農曆春節期間流感將進入流行期，新北市自114年10月起已累計73例流感併發重症病例，其中17例死亡，防疫不容輕忽。

圖／接種疫苗 。（新北市政府衛生局提供）

衛生局說明，65歲以上長者、幼兒、孕婦及慢性疾病患者等高風險族群，接種疫苗可大幅降低重症及死亡風險，呼籲尚未接種流感疫苗的民眾儘速安排接種，以提升群體免疫力；另新冠LP.8.1疫苗自本（115）年1月1日至2月28日開放滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

衛生局提醒，春節連續假期人際接觸與移動頻繁，民眾除完成疫苗接種外，也應持續落實個人防疫措施，如出現呼吸道症狀應自主佩戴口罩並在家休息，降低病毒傳播風險；春節期間疫苗接種服務不打烊，新北市約290家合約醫療院所持續提供接種服務，相關資訊已公布於衛生局官網，供市民查詢。

