春節防疫門診開跑！北市557診次提供流感與COVID-19公費藥物，醫師教你就醫與出國防護攻略

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆春節連假即將到來，但目前正值流感及COVID-19 呼吸道傳染病流行期，臺北市衛生局提醒民眾，為避免急診擁擠及交叉感染，市內 15 家急救責任醫院及 69 家診所，自小年夜至大年初五（2/15–2/21）期間，分時段開設557 診次防疫門診，提供公費流感及 COVID-19 抗病毒藥物服務；另有 22 間社區藥局提供 COVID-19 口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務，呼籲民眾善加利用。

廣告 廣告

春節門診安排與就醫提醒

北市衛生局表示，春節期間門診服務量有所調整：初一、初二（2/17–18）開診數較少，初四（2/20）起各醫院門診將逐步恢復正常服務量。民眾若出現類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠，可先進行COVID-19家用快篩，並佩戴口罩前往防疫門診就醫，同時告知醫師快篩結果，即可及時取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物。

此外，自115年1月20日至2月28日，具類流感症狀的7類高傳播族群，經醫師評估後亦可開立流感抗病毒藥物，包括：醫事防疫人員、長照與安養機構受照顧者及工作人員、幼托育機構人員及保母、學生族群（幼兒園至五專三年級）、與流感重症高風險族群同住或照顧者、禽畜養殖業/動物園工作人員及動物防疫人員，以及其他人口密集機構人員（如軍營等）。

若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變等緊急症狀，應立即撥打 119 就醫，並配合醫師指示用藥。

出國旅遊防疫攻略

北市衛生局提醒，春節期間許多民眾規劃出國旅遊，建議出國前2–4週至醫療院所進行健康評估，並查詢疾病管制署國際旅遊疫情資訊及防疫建議。出國前應備妥簡易醫療用品、慢性病及常備藥物，並儘早完成流感及COVID-19疫苗接種，尤其建議 65 歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群接種，以降低重症及併發症風險。

自 115 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，擴大新冠疫苗公費對象為 滿 6 個月以上尚未接種之民眾，可併同流感疫苗接種；返國後應自我健康監測 14 天。

防疫小叮嚀：口罩、手部衛生與咳嗽禮節不可少

衛生局呼籲，已有呼吸道症狀者，或前往室內人潮密集場所、醫院、診所及長照機構等高感染風險地點時，應佩戴口罩、落實手部衛生及咳嗽禮節。

有關春節期間北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至北市衛生局官網「臺北市春節醫療專區」查詢，或撥打 1999 或 1922 詢問。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

.春節大掃除、小傷口恐致命！醫示警破傷風風險 外傷後這些症狀快就醫

.春節找藥不再碰運氣！藥師公會教你用「健保快易通」即時查詢營業藥局