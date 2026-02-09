春節限定食炸開運便當開賣 5道諧音菜色破解詐騙套路

cnews204260209a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆春節將至，返鄉人潮湧現，為了讓民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包，警政署鐵路警察局與臺灣鐵路股份有限公司強強聯手，今（9）天正式推出春節限定「食炸開運便當」。首賣記者會也於臺北車站盛大舉行，由臺鐵公司副總經理劉雙火與鐵路警察局副局長高鎮文連袂主持。上午11時，隨著象徵台鐵懷舊文化的響亮「搖鈴聲」，5款蘊含「識詐智慧」與「海陸美味」的特色便當正式開賣。

鐵路警察局副局長高鎮文表示，農曆春節前後，不僅是民眾返鄉團圓的日子，也是資金流動的高峰期，詐騙集團往往趁虛而入。這次把生硬的防詐口號，變成了美味的菜色，希望透過與臺鐵的合作，讓大家在吃便當的時候，也能把「防詐抗體」吃進去。

廣告 廣告

劉雙火指出，台鐵便當是許多旅客旅途中的溫暖回憶，這次推出的「食炸開運便當」售價199元，不僅食材高檔，更是一份充滿祝福的「平安符」。這款為期18天（2月9日到2月26日）限時販售的便當，最大亮點在於將「防詐5步驟」巧妙融入5道經典菜色中，讓民眾會心一笑同時加深記憶。

cnews204260209a02

劉雙火表示，【識破詐騙】黃金炸豬排：取「食炸」諧音代表「識詐」。選用國產厚切豬排，金黃酥脆，象徵一眼識破詐騙手法，讓壞運「炸」裂、好運「炸」到。【從容應對】蔥油雞絲：鮮嫩雞絲佐以特製蔥油，提醒民眾接到陌生來電時，要像品嘗美食一樣「蔥（從）容應對」，保持冷靜不驚慌。【提高警戒】芥菜干貝： 選用年節必備的長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，寓意面對高獲利投資誘惑時，必須時刻「提高警芥（戒）」。

【勤加查證】芹菜蘑菇：爽脆芹菜清炒蘑菇，意指採取匯款行動前，務必「芹（勤）加查證」，多打一通電話確認。【不遭暗算】蒜味香腸：正宗台式蒜味香腸，象徵凡事精打細算、看緊荷包，才不會「遭人暗蒜（算）」。全臺四地同步開飯，象徵守護旅客「安薪」過好年。

鐵路警察局強調，防詐宣導不應只是教條，更要融入生活。「食炸開運便當」自即日起至2月26日止，每日限量供應。民眾可於臺鐵臺北（含七堵）、臺中、高雄及花蓮等車站的臺鐵餐旅分處購買。也特別呼籲，旅客若在旅途中，遇到可疑狀況，或接獲不明來電，請務必謹記便當盒上的叮嚀，撥打165反詐騙專線查證。

cnews204260209a03

照片來源：鐵路警察局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

開刀房外被詐騙 警提醒詐團專挑家屬最脆弱時下手

網路買菜交易異常 19歲女險被解除警示認證詐3萬元

【文章轉載請註明出處】