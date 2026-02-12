春節限定！《冰上迪士尼》震撼攻蛋 李佳穎、祖雄帶娃朝聖嗨翻
從《冰雪奇緣2》到最新的《星願》，迪士尼經典角色全數集結台北小巨蛋，《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日正式揭幕。這場2026春節限定的夢幻旅程，不僅結合世界頂尖的花式滑冰與特技，更將大銀幕中的奇幻世界搬上冰面。
首演現場星光熠熠，包括李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、小蠻（王承嫣）與邵翔夫妻、祖雄等藝人皆現身朝聖，與全場觀眾一同沉浸在跨越時空的嘉年華盛典中。
藝人臧芮萱觀影後直呼：「太震撼了！迪士尼角色竟然可以在天上飛！」她分享自己最喜歡的角色是《尋龍使者：拉雅》，對整體製作規模讚不絕口。除了特技飛越，燈光與音樂的完美融合更讓她驚豔。
升格人父的祖雄則帶著女兒同樂，他笑說女兒看到《阿拉丁》登場時興奮到不停拍手，「經典音樂響起，看到角色華麗現身，搭配流暢滑行，讓父女倆都留下超難忘回憶。」
世界金牌名將化身冰上男神
此次演出陣容極其華麗，特別邀來曾獲加拿大冰舞冠軍的伊森・盧瑟福（Ethan Rutherford）擔綱演出。伊森自2021年加入團隊後，將過往高強度的競技實力轉化為細膩的舞台張力。他透露，從賽場轉向劇場是極大的挑戰，但在冰面上帶給觀眾笑容，讓他找到了「真正屬於自己的位置」。他期盼透過《海洋奇緣》《魔法滿屋》等經典篇章，喚起台灣觀眾心中的迪士尼夢。
春節限定連演8場引爆搶票
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》自即日起至2月14日於台北小巨蛋一連演出8場，劇目橫跨新舊世代，從經典的《公主與青蛙》到小朋友最愛的《汽車總動員》應有盡有，被譽為「2026春節最適合全家參與」的盛會。目前門票正於寬宏售票系統及各大超商熱賣中。
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》
演出地點：台北小巨蛋
演出時間、票價：
2026/02/12 (四) 16:00｜19:30
2026/02/13 (五) 12:00｜16:00｜19:30
2026/02/14 (六) 12:00｜16:00｜19:30
票價：800/1000/1200/1600/2000/2800/3600
※所有場次皆為英文演出，無中文字幕，長度約100分鐘含中場休息
購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店
更多鏡報報導
吉娃娃網路成癮壞掉了！《萌寵列車》揭社群黑暗面 網驚：這我同事吧
李玉璽求婚誓詞大公開！寫歌定情「竟唱錯詞」 許允樂不是第一個聽眾
鄧紫棋大巨蛋16萬張票秒殺！男友外公竟是關之琳前夫 7400萬酬勞仍拿不回
3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔
其他人也在看
雷神克里斯漢斯沃召集漫威重量級巨星 《犯罪101》上演燒腦驚天劫案
向導演巴特林頓毛遂自薦的克里斯漢斯沃，大讚電影有一種優雅而流暢的推進感，「從動作場面到情感濃烈的戲劇段落之間，都保持著連貫與張力。每一次切入動作場面之前，你都已經被角色的情感所牽引，並且深深投入那些即將正面衝突的人物關係。正因如此，整體觀影體驗才會如此過...
總爺藝文中心蜜風藝術節18日到21日登場陪民眾過年
記者盧萍珊／麻豆報導 二０二六總爺蜜風藝術節將在十八到二十一日舉行，總爺藝文中心入口…
烤肉店禁中國人進入掀議 陸委會證實非法聘僱被查緝
台北市萬華區某韓式烤肉店張貼公告，稱未持台灣身分證的中國人請勿進入，引發熱議，今（12日）有媒體在陸委會例行記者會上關心此事，發言人梁文傑表示不清楚細節，僅知該案於2025年3月26日因聘僱失聯移工及中國人士非法工作遭查緝，詳情須詢問移民署。
《書店裡的影像詩》感動歐洲觀眾 導演侯季然開啟新篇章
台灣導演侯季然執導的紀錄片作品《書店裡的影像詩：停駐與穿越》，日前於鹿特丹國際影展進行歐洲首映，並在影展現場收穫觀眾的熱烈回饋。許多觀眾對於片中呈現書店裡的恬靜時光，以及台灣小書店老闆們優雅又熱情的生活方式，很嚮往也很感動，直呼：「台灣人好浪漫！」更想親...
春藝迪士尼草地音樂會 神鬼奇航台首演
記者王正平／高雄報導 二０二六高雄春藝草地音樂會首個售票節目─迪士尼《加勒比海盜 神…
楊小黎「怒發律師函」控《世紀血案》詐欺！ 4點聲明痛心要求終止合約「再次道歉林家」
女星楊小黎日前捲入改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議，因該片遭家屬指控事前未取得授權，引發社會輿論。今（12日）楊小黎於社群平台發聲致歉，並同步公開律師函，正式宣布撤銷演員合約並停止授權個人肖像與聲音。
破5億《雙囍》還原婚宴 孫可芳讚劉冠廷「新妻」余香凝漂亮
賀歲片《雙囍》監製苗華川、張林翰及導演許承傑，12日攜主演劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙、陳淑芳出席首映會，現場眾人被問到「票房公約」，許承傑表示如果票房破億，將會端出片中代表性食物墨魚麵請大家吃，蔡凡熙更提議，若破5億，男女主角劉冠廷跟余香凝將重現片中的婚禮場面，請影迷吃喜酒。
李千娜《世紀血案》風波未歇 台視證實《紅白》演出畫面「將做調整」
回顧事件，李千娜先於7日發表聲明正式道歉，向林義雄本人及其家人、朋友表達最深歉意，並宣布將把參與該片的片酬全數捐贈給慈林基金會，作為最基本的道歉與反省，強調此舉並非為平息風波，而是出於誠意。8日她再度公開致歉，並透過社群限時動態宣布退出高雄櫻花季演出。9日，...
反毒酒駕宣導女神李多慧上陣 新北警大執法已取締542件
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局局長方仰寧，今（12）日攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會、交通運輸業者等，而且邀請了首度擔任「交通安全宣導女神」的韓籍啦啦隊員李多慧及多位藝人，共同號召全民拒絕毒酒駕。市警局表示，現場同步發布亮眼執法成績，自今年 1 月 20 日專案啟動以來，已強力取締542件毒酒...
51歲謝金燕大巨蛋開外掛！Bra Top＋洞洞裝辣噴鼻血 逆天長腿全看光
「姐姐」謝金燕相隔十年二度受邀，今（12日）登上「2026全鴻海運動嘉年華」擔任壓軸演出。無愧電音女王封號，她一現身便大秀火辣美腿，更連飆7首經典電音組曲，將台北大巨蛋瞬間變身巨型夜店。謝金燕看著台下滿滿員工，開玩笑說：「場地變大了，我也長大了，謝謝十年後你們都還在。」更幽默直呼希望下次見面別再等十年，「不然姐姐真的要變奶奶了！」
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人談資方曝目前進度
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
李千娜掰了！高雄櫻花季宣布神祕嘉賓《陽光女子》歌后接棒
近日電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，她日前發聲致歉，表示將退出「高雄櫻花祭」演出，而「高雄櫻花祭」11日宣布新卡司加入金曲台語歌后孫淑媚。
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。