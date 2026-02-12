春節限定！《冰上迪士尼》震撼攻蛋 李佳穎、祖雄帶娃朝聖嗨翻

從《冰雪奇緣2》到最新的《星願》，迪士尼經典角色全數集結台北小巨蛋《冰上迪士尼：Magic in the Stars》。寬宏藝術提供

從《冰雪奇緣2》到最新的《星願》，迪士尼經典角色全數集結台北小巨蛋，《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日正式揭幕。這場2026春節限定的夢幻旅程，不僅結合世界頂尖的花式滑冰與特技，更將大銀幕中的奇幻世界搬上冰面。

首演現場星光熠熠，包括李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、小蠻（王承嫣）與邵翔夫妻、祖雄等藝人皆現身朝聖，與全場觀眾一同沉浸在跨越時空的嘉年華盛典中。

藝人臧芮萱觀影後直呼：「太震撼了！迪士尼角色竟然可以在天上飛！」她分享自己最喜歡的角色是《尋龍使者：拉雅》，對整體製作規模讚不絕口。除了特技飛越，燈光與音樂的完美融合更讓她驚豔。

廣告 廣告

升格人父的祖雄則帶著女兒同樂，他笑說女兒看到《阿拉丁》登場時興奮到不停拍手，「經典音樂響起，看到角色華麗現身，搭配流暢滑行，讓父女倆都留下超難忘回憶。」

藝人祖雄＆佳娜帶女兒朝聖台北小巨蛋《冰上迪士尼：Magic in the Stars》。寬宏藝術提供

世界金牌名將化身冰上男神

此次演出陣容極其華麗，特別邀來曾獲加拿大冰舞冠軍的伊森・盧瑟福（Ethan Rutherford）擔綱演出。伊森自2021年加入團隊後，將過往高強度的競技實力轉化為細膩的舞台張力。他透露，從賽場轉向劇場是極大的挑戰，但在冰面上帶給觀眾笑容，讓他找到了「真正屬於自己的位置」。他期盼透過《海洋奇緣》《魔法滿屋》等經典篇章，喚起台灣觀眾心中的迪士尼夢。

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》自即日起至2月14日於台北小巨蛋一連演出8場，劇目橫跨新舊世代。寬宏藝術提供

春節限定連演8場引爆搶票

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》自即日起至2月14日於台北小巨蛋一連演出8場，劇目橫跨新舊世代，從經典的《公主與青蛙》到小朋友最愛的《汽車總動員》應有盡有，被譽為「2026春節最適合全家參與」的盛會。目前門票正於寬宏售票系統及各大超商熱賣中。

藝人李佳穎帶兒子朝聖《冰上迪士尼》。寬宏藝術提供

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》

演出地點：台北小巨蛋

演出時間、票價：

2026/02/12 (四) 16:00｜19:30

2026/02/13 (五) 12:00｜16:00｜19:30

2026/02/14 (六) 12:00｜16:00｜19:30

票價：800/1000/1200/1600/2000/2800/3600

※所有場次皆為英文演出，無中文字幕，長度約100分鐘含中場休息

購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店



回到原文

更多鏡報報導

吉娃娃網路成癮壞掉了！《萌寵列車》揭社群黑暗面 網驚：這我同事吧

李玉璽求婚誓詞大公開！寫歌定情「竟唱錯詞」 許允樂不是第一個聽眾

鄧紫棋大巨蛋16萬張票秒殺！男友外公竟是關之琳前夫 7400萬酬勞仍拿不回

3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔