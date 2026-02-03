春節限定！壽司郎「海鮮珠寶盒」滿滿松葉蟹肉，外帶才300元

「壽司郎」2月4日起推出春節限定的海鮮珠寶盒，滿滿松葉蟹肉、鮭魚卵，海味很足。（壽司郎供圖）

春節連假很多餐廳都會店休，想跟親朋好友小聚不用煩惱，因為「壽司郎」從2月4日起，推出春節限定的豪華海鮮拼盤和外帶的海鮮珠寶盒，新鮮生魚片、鮮蝦、干貝與多款壽司一次滿足味蕾，搭配正宗日本「森半」抹茶甜點，兩個胃都大大滿足。

過年期間，只供外帶的「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」，就像一個海鮮珠寶盒，每一層都是精心堆疊的鮮美滋味。醋飯上鋪滿蛋絲與海苔絲，搭配鮭魚卵、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再以大葉與水煮松葉蟹腿妝點，每一口都是鮮濃海味。

「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」鋪滿松葉蟹肉與紅雪蟹肉，最後點綴大葉與松葉蟹腿，每一口都是鮮味驚喜。（300元／盒，限外帶，壽司郎供圖）

如果是到店裡內用，「豪滿足奢華海鮮拼盤」就給它點下去吧！裡頭集結極上鮪魚、鮪魚泥、生鮭魚、鮭魚丁、紅雪蟹肉與蟹膏、甜蝦仁及小黃瓜卷加上鮭魚卵，澎湃又奢華，視覺、味覺雙重滿足。

「豪滿足奢華海鮮拼盤」吃得到極上鮪魚、鮪魚泥、生鮭魚與鮭魚丁，紅雪蟹肉配蟹膏、甜蝦仁加鯡魚卵，小黃瓜卷搭鮭魚卵，澎湃又奢華。（420元／份，壽司郎供圖）

好評回歸的甜點「森半抹茶冰淇淋蛋糕」，以抹茶蛋糕為基底，層層疊上蛋白霜餅乾與抹茶慕斯，最後點綴抹茶碎，茶香濃郁又細緻，是春節餐桌上的療癒收尾。

「森半抹茶冰淇淋蛋糕」濃郁圓潤、甘甜微苦，茶香濃郁又細緻。（90元／份，壽司郎供圖）

除了壽司郎的海味盛宴，東京知名居酒屋「TORIMACHI」職人客座也同步登場。TORIMACHI以燒鳥技法聞名，這次攜手台北現代居酒屋「inari Izakaya」推出為期3個月的Special菜單。

「麻油醬燒雞翅」裹上微甜醬汁，入口濃郁卻不膩，尾韻帶淡淡麻油香，越吃越涮嘴。（1,780元套餐菜色，inari Izakaya供圖）

研發主廚川崎達朗結合法式料理技巧與日式風味，設計出3道台灣限定創新菜色。「麻油醬燒雞翅」外皮微酥、肉質鮮嫩，麻油香氣濃郁卻不膩，搭配帶點焦糖香的特製醬汁，每一口都能感受到平衡的甜鮮。

「青花椒黃金稻荷」咬下瞬間能感受青花椒的清香與微麻，口感紮實又刺激味蕾。（1,780元套餐菜色，inari Izakaya供圖）

「青花椒黃金稻荷」是把豆皮包覆雞腿肉、軟骨、青蔥後油炸，外型就像小福袋，雙面烙烤後刷上雞油，再撒上青花椒與胡椒鹽，一入口便可感受到青花椒的草本辛香與些微麻感。

「inari×TORIMACHI特別客座企劃」以雞料理為核心，結合燒鳥、釜飯與多款創新料理。（inari Izakaya供圖）

「辣味鴨油馬鈴薯」則是香酥外皮、綿密內餡的完美結合，鴨油香氣濃郁，加入微辣調味提亮整體口感，每一口都是鹹香帶辣的滿足感，讓饕客在台灣就能享受到道地東京居酒屋風味。

Info

inari Izakaya

地址：台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越A9館）

電話：02-2720-1168

營業時間：12：00～14：00、17：30～21：30



