春節隱藏福利可領1.2萬？網傳2026最新津貼3種入袋方式 報告詳解各縣市金額

年關將近，明（2026）年不少新措施、制度上路，但近日網路傳出「2026 年最新」、「年滿65歲這筆錢不領就虧大了」、「12月隱藏福利」、「政府直接發12000元」相關影片，​宣稱春節有特別慰問金、冬季健康關懷等的補助；原始傳言版本為「 2026年最新！年滿65歲這筆錢不領就虧大了！ 3種領取方式全解析，若寧把手教你「解凍」帳戶，錢穩穩入袋」，引發討論。對此，事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。

調查報告顯示，針對政府是否發放給銀髮族的綜合性生活補助，包括春節過節特別慰問金、年度物價聯動補助、冬季健康關懷與醫療補助等？MyGoPen經查，如今距春節尚有距離，目前各縣市尚未公布2026年春節慰問金的相關資訊；往年春節慰問金則是由地方政府辦理，規定金額不盡相同，多是在新年前發放，以今（2025）年為例，台北市發放對象為低收入戶及社會局安置身分不明之個案，其中低收入戶代表人每人2,000元，低收入戶家庭成員每人1,000 元，每戶發放總額以 1 萬元為上限；安置身分不明之個案每人則是1,500元。

社福津貼2024年剛調整 春節慰問金各地方規定不一

桃園市部分，發放對象為設籍並實際居住滿 6個月以上之年滿65歲（原住民55歲）市民及低收入戶，發放金額為符合資格之長者每人 2,500元，低收入戶每戶 2,500 元。此外，如新竹縣、宜蘭縣、台中市等，發放對象皆為收入戶，金額由1000至2500元不等。調查報告指出，新北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣等縣市則查無發放春節慰問金相關資訊，民眾有需求請依各縣市政府社會局規定為準。

針對影片中宣稱的物價連動補助，調查報告指出，其實並非額外的補助款，而是根據物價上漲而調整社福津貼額度的機制。據衛福部社會及家庭署指出，政府每4年會參照「消費者物價指數（CPI）」調整各項主要社福津貼給付額度，最近一次調整為2024年，增加低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等。至於影片中所謂的「冬天醫藥費」，經查並無此項補助

另外，傳言中提及「帳戶若被列為靜止戶，錢匯過來會被系統攔截？ 」MyGoPen指出，過去曾發布相關查核報告，台灣從2014年開始就已廢除靜止戶，目前各大銀行主要針對「久未往來戶」祭出新規定，在一定時間內無交易紀錄、存款餘額低的帳戶，將會被暫停自動化交易功能和降低轉帳額度，但並未限制政府補助金額入帳。 MyGoPen指出，發布網傳影片的YouTube頻道「康樂年華」為典型的內容農場，無任何實質根據，畫面也多為 AI 生成，不是具有可信度的資訊來源；而所謂給銀髮族最高1.2萬元的綜合性生活補助是虛構的錯誤訊息，此外春節慰問金則由各地方政府辦理，規定各不相同，最後帳戶若因久未往來被銀行管制，不會因此導致政府補助金無法入帳。

