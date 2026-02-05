春節雙鐵搭乘估初三為高峰期 將增班疏運

（中央社記者賴于榛台北5日電）春節連假將至，交通部估計，春節疏運期間，台鐵與高鐵疏運高峰期都預計落在19日（初三），單日運量加總逾120萬人次，雙鐵都已規劃增班，且雙鐵與公路局都會在連假成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率。

農曆春節將至，行政院會今天通過農業部、交通部、衛福部、內政部、金管會、海委會等報告的春節整備措施。

交通疏運部分，交通部指春節與228連假接踵而來，估計國道最高車流量將達平日1.5倍，高峰期約莫落在18日至20日（初二至初四）之間，因此管制措施講以時空分流為主，自17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛，其餘時段則採單一費率並取消前20公里免費，且特定路段將實施差別收費。

交通部也說，2月19日及20日（初三、初四）將針對北向車流實施高乘載管制，另外，國道5號則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施北向高乘載管制，且在連假期間也會視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩。

軌道疏運部分，交通部說，此次疏運期間，台鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在19日（初三），單日上看90.1萬人次；高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次，為因應龐大人流，雙鐵皆規劃增班，台鐵全線加開約500列次、高鐵加開475班次。

交通部也提到，為審慎疏解人潮，高鐵、台鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率，同時也會擴大國道客運與轉乘優惠，鼓勵民眾搭乘。

針對出國及返國部分，交通部估計，桃園機場每天將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。而為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，交通部表示，運能也已準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。（編輯：黃國倫）1150205