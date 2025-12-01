春節離島機位首波釋出20萬席！尖峰票限當日使用 12/9起開放搶票

記者李育道／台北報導

明年春節連假長達9天，民航局今天（1日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次，總共20萬5,728個座位數，12月9日下午6時起陸續開放訂位。（圖／立榮航空提供）

明年春節連假長達9天，民航局今天（1日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次，總共20萬5,728個座位數，12月9日下午6時起陸續開放訂位。



明年春節假期自2月14日至2月22日有9天假期，民航局規劃2月13日起至2月23日等11天為春節航空疏運期，各離島航線運能提供方面，澎湖航線有1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線共計提供2,462架次，計205,728個座位數。

廣告 廣告

澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，若透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。（示意圖／資料照）

澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，若透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。



民航局表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票。



由於今年春節連續假期，民航局發現仍有旅客訂位未搭乘現象，因春節期間機票為寶貴資源，民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，及2月18日至2月23日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。



民航局表示，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

管制航線統一開放訂位日期、時間及開票期限。(圖／民航局提供）

更多三立新聞網報導

跨年跑外縣市！台鐵狂賣4.6萬張票 「這些時段」還有空位快搶

淡江大橋路跑秒殺！侯友宜批未溝通 陳世凱：看紀錄就不會誤解

738m新空橋亮相！第3航北廊廳試營運 網紅「05:00衝現場」讚：不想走

不是颱風影響！「戰地風蝦皮店」營業不到1年要拆了 原因在地人傻眼了

