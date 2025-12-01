春節離島機票開搶！ 澎金馬航線逾20萬機位12/9起訂位

明年農曆春節從2月14日至22日，共有9天假期，交通部民航局今（1）天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次、20萬5,728個座位數，12月9日（週二）下午6時起陸續開放訂位。

針對明年春節，民航局規劃2月13日（週五）起至2月23日（週一）為航空疏運期，共計11天，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

民航局統計，澎湖航線共有1,218架次、95,326個座位數；金門航線1,052架次、97,160個座位數；馬祖航線192架次、13,242個座位數；三離島航線不含澎湖—金門/七美航線共計提供2,462架次、205,728個座位數，後續也將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，民航局說明，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日（週二）、10日（週三）及11日（週四）下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。

管制航線統一開放訂位日期、時間及開票期限。圖／民航局提供

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，及2月18日至2月23日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。



