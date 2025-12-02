春節離島機票 12/9下午6時起開放訂位

華信航空ATR-72-600客機（圖／資料照片，圖源：華信航空Facebook）





明(115)年春節有9天假期，交通部民用航空局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次，計205,728個座位數，並自12月9日下午6時起陸續開放訂位。

民航局指出，明年春節假期自2月14日至22日有9天假期，民航局規劃2月13日起至23日為航空疏運期，共計11天。春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

民航局表示，在各航線運能提供方面，澎湖航線1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線(不含澎湖—金門/七美航線)共計提供2,462架次，計205,728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

民航局說，為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至18日台灣出發往離島方向，及2月18日至23日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

民航局表示，今年春節連續假期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

