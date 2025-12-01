春節離島機票12／9開搶 釋出逾20萬個座位

115年春節有9天假期，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，自12月9日晚間6時起陸續開放訂位。（陳祐誠攝）

115年春節有9天假期，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位，並自12月9日晚間6時起陸續開放訂位。

明年春節假期自2月14日至22日、共有9天假期，民航局規劃2月13日起至23日為航空疏運期、共計11天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1218架次，計9萬5326個座位數；金門航線1052架次，計9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，計1萬3242個座位數；3條離島航線（不含澎湖－金門／七美航線）共計提供2462架次，計20萬5728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第2波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日晚間6時至7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用。民航局提醒民眾，事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局推估，春節疏運尖峰時段為2月13日至18日台灣出發往離島方向，以及2月18日至23日離島出發回台灣方向，機票均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

民航局於今年春節連續假期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

