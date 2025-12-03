春節離島機票12/9開賣 行憲紀念日台鐵增班次

春節與年末假期為旅運高峰，各項疏運計畫同步啟動。民航局宣布，明(2026)年農曆年期間，澎湖、金門、馬祖3大離島航線共提供2,462架次、20萬5,728席次，並於12月9日至12月11日晚間依航線分批開放訂位；台鐵因應12月25日行憲紀念日連假旅運需求，在12月24日、12月25日、12月28日加開10列次自強號強化運能。

農曆年節自明年2月14日至2月22日共有9天假期，民航局規畫自2月13日至2月23日為航空疏運期。離島線一向為過節返鄉需求最高的航段，各航空公司已提前布署加班機與放大機型，並統一納入訂位管制。據統計，澎湖航線釋出1,218架次、9萬5,326座位；金門航線1,052架次、9萬7,160座位；馬祖航線192架次、1萬3,242座位，並將視訂位狀況規畫第2波增班，以因應尖峰流量。

民航局表示，離島航線訂位時間採分批開放，澎湖於12月9日、金門12月10日、馬祖12月11日，皆在晚間6時至7時受理網路與電話訂位，且預訂機位後，須在訂位日起3天內完成開票；若透過航空公司網站購入離島返台機票，可免除5%營業稅，藉此鼓勵旅客提前安排行程。

為提升運能使用效率，2月13日至2月18日台灣出發前往離島，以及2月18日至2月23日離島返台之航班，將加註「限當日當班次有效」與「逾期作廢」之票證限制。退票須於航班起飛前辦理，如因行程變更未能搭乘，務必於出發前通知航空公司取消訂位，以免影響其他候補旅客權益。

除了春節空運外，年底交通也提前整備。台鐵公司預估，12月25日行憲紀念日短期旅運需求上升，將於12月24日、12月25日及12月28日加開10列次自強號列車。加班車包含七堵至潮州、高雄至七堵、七堵至彰化、樹林至台東等多條主線，涵蓋EMU3000型自強號與普悠瑪列車。即日起開放網路、台鐵e訂通App、超商及電話語音訂票，民眾可提前透過官網查詢新增列車時刻。

