春節離島第2波加班機「澎湖金門」 1.2萬個座位下週二開賣
為因應春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今日宣布，已針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位、金門5,624個座位，共提供12,138個座位數，並將於1月6日18時起統一開放訂位。
2026年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）先前已陸續於12月9日至11日起開放正班機及第一波加班機訂位。民航局今（12月31日）指出，已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數，並於下週二（1月6日）18時起統一開放訂位。
民航局提醒，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，透過電話訂位的旅客應於訂票後3日內完成開票，例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。
民航局強調，此次春節假期，於尖峰時段2026年2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2026年2月18日至2月23日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。
退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。民航局也發現連假仍有旅客訂未搭乘現象，故呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位。
春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。
