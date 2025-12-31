春節離島第2波加班機 逾1.2萬座位1/6開賣

記者古可絜／綜合報導

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今（31）日宣布，針對目前需求較高航線規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數，將於115年1月6日下午6時起統一開放訂位。

115年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖已陸續於114年12月9日至11日起開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票，例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段115年2月13日至2月18日臺灣出發往離島方向，以及115年2月18日至2月23日離島出發回臺灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

春節期間尖峰日期及時段航班需求大，離峰時段及反向航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾，亦可避開擁擠人潮。