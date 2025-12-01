春節離島管制航線 12/9下午開放訂位

（中央社記者余曉涵台北1日電）民航局今天宣布，明年農曆春節澎湖、金門及馬祖3離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位數，自12月9日下午6時起陸續開放訂位。

明年農曆春節從2月14日至22日有9天假期，交通部民用航空局規劃2月13日至23日為航空疏運期，共計11天。

民航局今天發布新聞稿表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，民航局指出，澎湖航線1218架次，9萬5326個座位數；金門航線1052架次，9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，1萬3242個座位數。3離島航線（不含澎湖－金門/七美航線）共提供2462架次，計20萬5728個座位數，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。

民航局表示，為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到晚間7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至18日從台灣出發往離島方向，以及2月18日至23日從離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用。

民航局表示，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

民航局提到，今年春節連續假期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，可以儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：張雅淨）1141201