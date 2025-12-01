春節離島管制航線 12/9開放訂位

記者李佩玲／臺北報導

交通部民用航空局今（1）日宣布，明年春節澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並於12月9日下午6時起陸續開放訂位。

明年春節假期自2月14日至22日共有9天，民航局規劃2月13日起至23日為航空疏運期，共計11天。民航局表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

廣告 廣告

在各航線運能提供方面，澎湖航線1218架次，計9萬5326個座位數；金門航線1052架次，計9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，計1萬3242個座位數；3離島航線（不含澎湖－金門／七美航線）共計提供2462架次，計20萬5728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第2波加班機。

澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。民航局提醒旅客，應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票；另外，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至18日臺灣出發往離島方向，及2月18日至23日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。