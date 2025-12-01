春節離島管制航線 9日起陸續開放訂位

一一五年春節有九天假期，交通部民用航空局一日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將自本（十二）月九日下午六時起陸續開放訂位。

明年春節假期自二月十四日至二十二日有九天假期，民航局規劃二月十三日起至二十三日為航空疏運期，共計十一天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

各航線運能提供方面，澎湖航線一二一八架次，計九五三二六個座位數；金門航線一○五二架次，計九七一六○個座位數；馬祖航線一九二架次，計一三二四二個座位數；三離島航線（不含澎湖︱金門/七美航線）共計提供二四六二架次，計二○五七二八個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於十二月九日、十日及十一日下午六時到七時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除五％營業稅，歡迎多加利用，該局並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。