春節離島管制航線12/9下午開放訂位 首波釋20.5萬個機位
台北市 / 林彥廷 綜合報導
明(115)年春節有9天假期，交通部民用航空局今（1）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次，計205,728個座位數，並自12月9日(週二)下午6時起陸續開放訂位。民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。
明年春節假期自2月14日(週六)至2月22日(週日)有9天假期，民航局規劃2月13日(週五)起至2月23日(週一)為航空疏運期，共計11天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。
在各航線運能提供方面，澎湖航線1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線(不含澎湖—金門/七美航線)共計提供2,462架次，計205,728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。
為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日(週二)、10日(週三)及11日(週四)下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。
民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，及2月18日至2月23日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。
民航局於今年春節連續假期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。
此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。
