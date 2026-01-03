春節離島航線第二波加班機 1/6下午6時開放訂位

華信航空ATR-72-600客機（圖／資料照片，圖源：華信航空Facebook）





為因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並於1月6日（週二）下午6時起統一開放訂位。

民航局表示，115年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已陸續於114年12月9日至11日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數。

民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票（例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日臺灣出發往離島方向，以及2月18日至2月23日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

