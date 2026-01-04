春節離島航線第二波加班機 6日開賣

一一五年春節離島航線第二波加班機六日開賣，其中澎湖航線提供六五一四個座位數，金門航線提供五六二四個座位數，總計提供一二一三八個座位數。

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並將於六日（週二）下午六時起統一開放訂位。一一五年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已陸續於一一四年十二月九日至十一日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供六五一四個座位數，金門航線提供五六二四個座位數，總計提供一二一三八個座位數。

民航局提醒，此次春節假期於尖峰時段二月十三日至十八日臺灣出發往離島方向，以及二月十八日至二十三日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。