春節雪隧易塞勿當路隊長 未依速限最高罰6000元

（中央社記者黃巧雯台北10日電）去年春節通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9600次，約占3%。高公局今天提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，依規定可處3000至6000元罰鍰。

今年春節連假自2月14日至22日共9天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，春節連假國道收費採單一費率收費，其中2月17日至22日凌晨0至5時暫停收費，國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁止變換車道，若出現慢速車，就容易造成塞車，還會讓整體通行效率大幅下降。

高公局表示，雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時70公里，且與前車間距大於100公尺小型車（大客車間距為大於150公尺）進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛。

高公局在國5雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k內外車道共6處設置慢速車示警系統，根據統計，114年通過雪山隧道北向車流量約1125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1%。

高公局以114年春節假期為例，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9600次，約佔3.0%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒，而非用於執法，但國道公路警察局在雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依道路交通管理處罰條例第33條，處新台幣3000至6000元罰鍰，呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。（編輯：林恕暉）1150210