春節頂級溫泉美食之旅！北投麗禧獨立包廂桌席 精緻臺、法饗宴

記者李鴻典／台北報導

春節連假不必追逐人潮，走進山林溫泉，為身心留一段靜謐時光。北投麗禧溫泉酒店於2026年2月15日（小年夜）至2月21日（初五）推出春節住房專案，雙人入住14,490元起，凡於除夕至初二入住，更加碼贈送每位房客「主廚手作桂花奶酪」乙份，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，傳遞新年祝福。此外，為滿足春節闔家團圓的用餐需求，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，館內宴會包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，每人1,680元起。

廣告 廣告

北投麗禧溫泉酒店客房內設有冷、熱雙湯池，房客可專屬享受天然純淨的白磺溫泉。（圖／飯店旅宿業者提供）

北投麗禧溫泉酒店坐落於最接近溫泉源頭「硫磺谷」的絕佳位置，汲取天然純淨、溫潤細緻的頂級白磺溫泉。入住期間，房客可於寬敞舒適的客房內，專屬享受以觀音石打造的冷、熱雙湯池，讓身心在白磺泉的輕柔包覆中徹底放鬆。春節期間自2月15日（小年夜）至2月21日（初五），推出雙人入住一泊一食住房專案，14,490元起，含翌日營養豐盛的「麗禧晨之光」早餐；除夕至初二入住，加碼贈送每位房客新春限定「主廚手作桂花奶酪」。

北投麗禧溫泉酒店於除夕至初二期間，贈送每位入住房客新春限定「桂花奶酪」，象徵富貴吉祥、迎春納福。（圖／飯店旅宿業者提供）

北投麗禧溫泉酒店匯聚多元餐飲美饌，為家人與親友以佳餚迎接新年提供理想場域。自2月17日（初一）至2月22日（初六）春節期間，宴會廳及獨立包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，菜色精選連續三年榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的「雍翠庭」臺菜餐廳招牌料理，其中「酒香麻油雞炊飯」以醇厚酒香與溫潤滋味，為新春團聚暖心開席。桌席專案搭配獨立包廂空間；館內兩間餐廳亦於春節期間供應新春套餐。

「雍翠庭」臺菜餐廳招牌料理「酒香麻油雞炊飯」。（圖／飯店旅宿業者提供）

坐擁270度環景綠意的雍翠庭臺菜餐廳，於群山環抱的靜謐氛圍中供應「新春午間套餐」，每人1,680元起，主菜推薦外酥內嫩、鹹甜交融的「蜜汁堅果豬肋排」。

雍翠庭臺菜餐廳春節期間提供新春午間套餐，每人1,680元起，主菜「蜜汁堅果豬肋排」外酥內嫩、香氣十足。（圖／飯店旅宿業者提供）

以現代法式風格演繹精緻料理的歐陸餐廳，同樣提供「新春午間套餐」1,680元起，主菜可選擇紅酒慢燉、口感濃郁的澳洲巧克力和牛臉頰，或肉質鮮嫩多汁的珍珠玉米雞。

歐陸餐廳以現代法式料理風格呈現新春套餐，每人1,680元起，主菜可選擇「紅酒燉澳洲巧克力和牛臉頰」或「珍珠玉米雞／北海道干貝」。（圖／飯店旅宿業者提供）

北投麗禧宴會廳提供寬敞無柱空間，適合多人數的家庭新春聚餐，提供經典臺式菜色，每桌20,800元起。（圖／飯店旅宿業者提供）

「雍翠庭」臺菜餐廳連續三年獲《臺灣米其林指南》入選推薦，新春期間提供新春午間套餐，每人1,680元起。（圖／飯店旅宿業者提供）

春節期間，不妨避開走春人潮，走進北投靜謐山林，在北投麗禧溫泉酒店感受天然濃郁白磺溫泉帶來的極致放鬆。造訪之餘，亦可順遊距飯店僅約一公里的白磺溫泉源頭「硫磺谷地熱景觀園區」，近距離體驗蒸氣繚繞的地熱景觀與大自然鬼斧神工的震撼，以北投獨有的地質風貌。

北投麗禧溫泉酒店周邊景點「硫磺谷地熱景觀園區」距離飯店僅約一公里，可近距離感受北投獨有的地熱景觀與大自然震撼之美。（圖／飯店旅宿業者提供）

萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌The Luxury Collection，12月22日正式迎來全球第132家據點，也是台灣首間成員飯店——高雄THE AMNIS然一酒店。The Luxury Collection向來以深厚文化底蘊與目的地精神見稱，全球僅百餘間酒店入列，象徵品牌對城市文化力與高端市場成熟度的高度肯定。此次選擇落點南台灣港都，對高雄乃至台灣奢華旅宿市場，都具有關鍵象徵意義。

高雄首度迎來萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌The Luxury Collection，由御盟集團打造的THE AMNIS然一酒店22日開幕。（圖／飯店旅宿業者提供）

對高雄而言，THE AMNIS然一酒店不只是新酒店開幕，更是城市邁向國際化過程中的重要里程碑。近年來，亞洲新灣區陸續集結市總圖、音樂中心、美術館、展覽館與旅運中心等重大建設，加上海空交通優勢，使其快速成為高雄的新城市核心。在這股城市升級浪潮中，The Luxury Collection的到來不僅提升港灣區的國際能見度，也有望帶動高端旅遊、商務需求與相關產業升級。

株式會社獺祭社長櫻井一宏今(22)日特別準備最高旗艦酒款「獺祭之挑」贈予然一酒店總裁邵永添，除表達祝賀，也象徵雙方長年深厚的友好情誼。（圖／飯店旅宿業者提供）

聖誕佳節將至，台北晶華酒店以溫暖而璀璨的節慶企劃迎接年終歡聚時刻。即日起至 12 月 31 日，飯店以燈光、音樂與節慶裝置妝點冬日空間，並於二樓Robin’s以及中庭azie餐廳同步推出多款聖誕大餐，邀請消費者闔家團聚、歡度佳節。矗立於飯店中庭、三層樓高的晶華聖誕樹，是許多人心中共同的聖誕記憶。

晶華Harry Winston’s Winter Wonderland冬日夢幻饗宴，雙層午茶組。（圖／飯店旅宿業者提供）

今年，晶華再次以與海瑞溫斯頓Harry Winston共同佈置的精品聖誕樹為核心、延伸規劃出集結多個異國品牌的節慶小市集，精選由晶華點心房、東京甜點名店Dolce Tacubo、Ginzasand銀座三明治、沐蘭SPA以及英國絨毛玩偶品牌 Keel Toys推出的多款應景禮品與節慶禮籃，消費者可以在光影與音樂環繞下，挑選傳遞祝福的心意，為歲末時節增添更多互動與溫度。

晶華Dolce Tacubo聖誕霜淇淋。（圖／飯店旅宿業者提供）

跨年夜各縣市紛紛舉辦大型晚會，新北市府邀請韓國實力派女歌手華莎壓軸，金曲歌王蕭敬騰獨家在台中獻聲，天后蔡依林和天團五月天，也分別在台北大巨蛋和台中洲際棒球場舉辦演唱會與歌迷倒數，狂歡前先訂好位，才不虧待自己的胃，全台「肉次方」12/31延長營業時間到凌晨1點，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」和「尬鍋」部分門店最晚到凌晨3點。

全台「肉次方」跨年夜延長營業時間至凌晨1點。（圖／品牌業者提供）

全台「青花驕」街邊型門店營業至凌晨3點，百貨商場內門店，如：台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，倒數完從凌晨1點用餐可以一路涮肉到3點，高雄夢時代店延到凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。

全台「青花驕」除台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店以外，1231皆延長營業時間至凌晨3點。（圖／品牌業者提供）

喜迎馬年好運到，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格料理」，推出御膳海陸星饗宴、金鴨報喜百匯宴、香蹄盈門台味宴熱年菜套組，售價最低6,888元起。三大熱年菜12/29上午10點起，在inline、全台門店開放預購，在2026年2月16日除夕當天現做現取。

莆田御膳海陸星饗宴，有龍蝦搭配鮑魚、排骨酥等奢華海陸盆菜，還有年節必吃御饌蒜蓉蒸鱸魚，超級澎派。（圖／品牌業者提供）

中餐品牌更攜手WMF德國精品餐具，另推出年菜聯名套組，內含原價11,800元 WMF Fusiontec 陶晶鍋以及品牌年菜大套組，最低9,588元，數量有限，售完為止。填寫年菜建議卡，還有機會抽中市價超過7千元WMF餐具組。馬年春節連假長達9天，王品集團也提前於12/22起開放全品牌門店春節訂位，方便顧客提前安排行程或聚餐規劃。

迎接馬年長達9天春節連假，王品集團旗下全品牌，於12/22提早開放春節餐廳訂位。（圖／品牌業者提供）

時序入冬，正是萬物積蓄能量、海陸食材臻於豐潤的時節。台北精緻法式餐廳「君尹Brisé」即日起推出全新冬季菜單，以「冬憶暖藏」為主軸，江丕禮主廚(Chef Pili)將冬日溫暖記憶--母親湯品的氤氳暖香、節慶熱飲的馥郁甜香、歸鄉團聚的濃厚情意，及寒冬冷冽意象轉化為創作靈感，選用日本鰤魚、南非鮑魚、和歌山劍旗魚、澳洲海濱和羊等冬季豐潤食材，搭配金棗、蜜棗、菊芋、草莓等當令蔬果，透過法式料理技法，賦予較秋季更為沉穩醇厚的風味。另一個聚焦重點則是「蘊藏」，將時間對於風味及能量的淬鍊與轉化，透過發酵、醃漬、油封、慢燉等技法詮釋食材深韻。

君尹Brisé冬季菜單-暖香-澳洲海濱和羊・開心果・杏桃・冬日香料。（圖／品牌業者提供）

君尹Brisé提供平日午間6道式套餐$2680+10%、晚間及假日午間9道式套餐$3880+10%。冬季菜單從暖胃的蛤蜊澄清雞湯開場，至溫熱甜點完美結束，味蕾感官深刻感受主廚傳遞的冷冽鮮味、豐潤脂香、暖郁香料等冬日意象，在濃潤餐點之間穿插清爽純粹菜品，帶來充滿季節感與節奏感的用餐體驗。另提供餐酒搭配--有酒精3杯$1180、5杯$1980；無酒精3杯$980、5杯$1480。

君尹Brisé冬季菜單-開場小點-憶-蛤蜊 • 茗荷 • 澄清雞湯。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜

85℃生甜甜圈研究所！北中南遍地開吃 東京巴黎甜點推富士山生泡芙

悠遊付啟動韓國跨境支付 免手續費、最高回饋40%

2025台灣遠征順利完走！文總發文謝「翡翠騎士」

