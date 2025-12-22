春節頂級溫泉美食之旅！北投麗禧獨立包廂桌席 精緻臺、法饗宴
記者李鴻典／台北報導
春節連假不必追逐人潮，走進山林溫泉，為身心留一段靜謐時光。北投麗禧溫泉酒店於2026年2月15日（小年夜）至2月21日（初五）推出春節住房專案，雙人入住14,490元起，凡於除夕至初二入住，更加碼贈送每位房客「主廚手作桂花奶酪」乙份，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，傳遞新年祝福。此外，為滿足春節闔家團圓的用餐需求，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，館內宴會包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，每人1,680元起。
北投麗禧溫泉酒店坐落於最接近溫泉源頭「硫磺谷」的絕佳位置，汲取天然純淨、溫潤細緻的頂級白磺溫泉。入住期間，房客可於寬敞舒適的客房內，專屬享受以觀音石打造的冷、熱雙湯池，讓身心在白磺泉的輕柔包覆中徹底放鬆。春節期間自2月15日（小年夜）至2月21日（初五），推出雙人入住一泊一食住房專案，14,490元起，含翌日營養豐盛的「麗禧晨之光」早餐；除夕至初二入住，加碼贈送每位房客新春限定「主廚手作桂花奶酪」。
北投麗禧溫泉酒店匯聚多元餐飲美饌，為家人與親友以佳餚迎接新年提供理想場域。自2月17日（初一）至2月22日（初六）春節期間，宴會廳及獨立包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，菜色精選連續三年榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的「雍翠庭」臺菜餐廳招牌料理，其中「酒香麻油雞炊飯」以醇厚酒香與溫潤滋味，為新春團聚暖心開席。桌席專案搭配獨立包廂空間；館內兩間餐廳亦於春節期間供應新春套餐。
坐擁270度環景綠意的雍翠庭臺菜餐廳，於群山環抱的靜謐氛圍中供應「新春午間套餐」，每人1,680元起，主菜推薦外酥內嫩、鹹甜交融的「蜜汁堅果豬肋排」。
以現代法式風格演繹精緻料理的歐陸餐廳，同樣提供「新春午間套餐」1,680元起，主菜可選擇紅酒慢燉、口感濃郁的澳洲巧克力和牛臉頰，或肉質鮮嫩多汁的珍珠玉米雞。
春節期間，不妨避開走春人潮，走進北投靜謐山林，在北投麗禧溫泉酒店感受天然濃郁白磺溫泉帶來的極致放鬆。造訪之餘，亦可順遊距飯店僅約一公里的白磺溫泉源頭「硫磺谷地熱景觀園區」，近距離體驗蒸氣繚繞的地熱景觀與大自然鬼斧神工的震撼，以北投獨有的地質風貌。
萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌The Luxury Collection，12月22日正式迎來全球第132家據點，也是台灣首間成員飯店——高雄THE AMNIS然一酒店。The Luxury Collection向來以深厚文化底蘊與目的地精神見稱，全球僅百餘間酒店入列，象徵品牌對城市文化力與高端市場成熟度的高度肯定。此次選擇落點南台灣港都，對高雄乃至台灣奢華旅宿市場，都具有關鍵象徵意義。
對高雄而言，THE AMNIS然一酒店不只是新酒店開幕，更是城市邁向國際化過程中的重要里程碑。近年來，亞洲新灣區陸續集結市總圖、音樂中心、美術館、展覽館與旅運中心等重大建設，加上海空交通優勢，使其快速成為高雄的新城市核心。在這股城市升級浪潮中，The Luxury Collection的到來不僅提升港灣區的國際能見度，也有望帶動高端旅遊、商務需求與相關產業升級。
聖誕佳節將至，台北晶華酒店以溫暖而璀璨的節慶企劃迎接年終歡聚時刻。即日起至 12 月 31 日，飯店以燈光、音樂與節慶裝置妝點冬日空間，並於二樓Robin’s以及中庭azie餐廳同步推出多款聖誕大餐，邀請消費者闔家團聚、歡度佳節。矗立於飯店中庭、三層樓高的晶華聖誕樹，是許多人心中共同的聖誕記憶。
今年，晶華再次以與海瑞溫斯頓Harry Winston共同佈置的精品聖誕樹為核心、延伸規劃出集結多個異國品牌的節慶小市集，精選由晶華點心房、東京甜點名店Dolce Tacubo、Ginzasand銀座三明治、沐蘭SPA以及英國絨毛玩偶品牌 Keel Toys推出的多款應景禮品與節慶禮籃，消費者可以在光影與音樂環繞下，挑選傳遞祝福的心意，為歲末時節增添更多互動與溫度。
跨年夜各縣市紛紛舉辦大型晚會，新北市府邀請韓國實力派女歌手華莎壓軸，金曲歌王蕭敬騰獨家在台中獻聲，天后蔡依林和天團五月天，也分別在台北大巨蛋和台中洲際棒球場舉辦演唱會與歌迷倒數，狂歡前先訂好位，才不虧待自己的胃，全台「肉次方」12/31延長營業時間到凌晨1點，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」和「尬鍋」部分門店最晚到凌晨3點。
全台「青花驕」街邊型門店營業至凌晨3點，百貨商場內門店，如：台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，倒數完從凌晨1點用餐可以一路涮肉到3點，高雄夢時代店延到凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。
喜迎馬年好運到，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格料理」，推出御膳海陸星饗宴、金鴨報喜百匯宴、香蹄盈門台味宴熱年菜套組，售價最低6,888元起。三大熱年菜12/29上午10點起，在inline、全台門店開放預購，在2026年2月16日除夕當天現做現取。
中餐品牌更攜手WMF德國精品餐具，另推出年菜聯名套組，內含原價11,800元 WMF Fusiontec 陶晶鍋以及品牌年菜大套組，最低9,588元，數量有限，售完為止。填寫年菜建議卡，還有機會抽中市價超過7千元WMF餐具組。馬年春節連假長達9天，王品集團也提前於12/22起開放全品牌門店春節訂位，方便顧客提前安排行程或聚餐規劃。
時序入冬，正是萬物積蓄能量、海陸食材臻於豐潤的時節。台北精緻法式餐廳「君尹Brisé」即日起推出全新冬季菜單，以「冬憶暖藏」為主軸，江丕禮主廚(Chef Pili)將冬日溫暖記憶--母親湯品的氤氳暖香、節慶熱飲的馥郁甜香、歸鄉團聚的濃厚情意，及寒冬冷冽意象轉化為創作靈感，選用日本鰤魚、南非鮑魚、和歌山劍旗魚、澳洲海濱和羊等冬季豐潤食材，搭配金棗、蜜棗、菊芋、草莓等當令蔬果，透過法式料理技法，賦予較秋季更為沉穩醇厚的風味。另一個聚焦重點則是「蘊藏」，將時間對於風味及能量的淬鍊與轉化，透過發酵、醃漬、油封、慢燉等技法詮釋食材深韻。
君尹Brisé提供平日午間6道式套餐$2680+10%、晚間及假日午間9道式套餐$3880+10%。冬季菜單從暖胃的蛤蜊澄清雞湯開場，至溫熱甜點完美結束，味蕾感官深刻感受主廚傳遞的冷冽鮮味、豐潤脂香、暖郁香料等冬日意象，在濃潤餐點之間穿插清爽純粹菜品，帶來充滿季節感與節奏感的用餐體驗。另提供餐酒搭配--有酒精3杯$1180、5杯$1980；無酒精3杯$980、5杯$1480。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜
85℃生甜甜圈研究所！北中南遍地開吃 東京巴黎甜點推富士山生泡芙
悠遊付啟動韓國跨境支付 免手續費、最高回饋40%
2025台灣遠征順利完走！文總發文謝「翡翠騎士」
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 100
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 6
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 83
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 37
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 284
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 274
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 151
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 136
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 94