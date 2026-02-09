春節領錢快看！這1萬元沒領完會充公 這天登記最慘要等年後才入帳

財經中心／李宜樺報導

農曆春節腳步近了，但你的一萬元領了嗎？根據財政部最新統計，截至2月8日止，全台已有超過2,251萬人順利領取普發現金，領取率高達95.55%。不過，目前仍有約100萬人尚未領取。財政部發出最後通牒，提醒這筆「年節紅包」如果沒在4月30日前領走，真的會直接充公充公再充公！

春節登記最快2月23日才入帳

想要在過年期間領到錢的民眾可要看清楚了！財政部指出，如果選擇「登記入帳」的方式，入帳時間有嚴格門檻。民眾若在2月13日傍晚6點後才動手登記，或是拖到春節9天連假（2月14日至2月22日）期間才上網，這筆萬元現金並不會即時入帳，必須等到假期結束後的首個營業日，也就是2月23日才會撥款。換句話說，如果現在口袋空空想靠這筆錢過年，登記入帳可能讓你「看得到吃不到」。

郵局沒開別白跑 ATM領現免手續費

由於春節連假期間全台郵局停止營業，想臨櫃領錢的民眾絕對會撲空。財政部建議，過年急需用錢的人，請改採「ATM領現」方式。只要拿著全國任何一家金融機構的提款卡，看到貼有「普發現金」識別貼紙的ATM，直接插卡操作就能領到熱騰騰的現金。最重要的是，跨行領取完全「免手續費」，政府幫你省下轉帳錢，民眾大可放心就近領取。

提防詐騙！政府不會傳簡訊叫你領錢

每逢發錢時刻，詐騙集團就特別活躍。財政部組長王淑儀強調，政府絕對不會主動傳簡訊、發電子郵件通知領錢，更不會打電話要求民眾去ATM或是用網路銀行操作轉帳。所有的領取資訊，請一律認明官方網站（https://10000.gov.tw）。如果春節期間遇到領取問題，或是接到可疑電話，1988客服專線24小時不打烊（每日8:30至18:30有真人服務），或是直接撥打165反詐騙專線求證。

領取期限倒數 逾期真的領不到

這波普發現金的最終領取期限只到115年4月30日。財政部疾呼，還沒領取的人請務必把握時間。目前全國領取人數已突破九成五，剩下的民眾極可能是家中長輩或忙碌的上班族。過年回鄉團圓時，不妨順口問問家中長輩領了沒，免得這筆國家發的好康，最後因為逾期而眼睜睜看著它飛走。

財政部提醒，春節期間欲領取普發現金的民眾，可多利用全台貼有識別貼紙的ATM機臺，免收手續費且即領即用。普發現金領取率已破九成五，財政部呼籲尚未領取的民眾務必在4月30日前完成，逾期將無法補領。（圖／AI製圖）

