春節頭城街景布置 點亮「馬到成功．喜迎新春」

為迎接二０二六丙午年，頭城鎮公所二十八日下午四時在公所前鎮民廣場舉辦「馬到成功．喜迎新春」點燈，點亮頭城，讓鄉親及返鄉團圓的遊子們感受濃濃節慶氛圍，一同歡喜迎新春。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為迎接二０二六丙午年，頭城鎮公所二十八日下午四時在公所前鎮民廣場舉辦「馬到成功．喜迎新春」點燈儀式，點亮頭城，讓鄉親及返鄉團圓的遊子們感受濃濃節慶氛圍，一同歡喜迎新春。

今年燈飾以「鴻運新年」為主題，在鎮內各處設置馬年主題燈飾，提供鄉親、遊客打卡拍照，感受春節的熱鬧歡欣，為新的一年增添無限的喜悅與祝福。

公所前鎮民廣場裝置六公尺高馬生肖主燈，象徵馬到成功、勇往直前與新年成功願景。頭城車站前設置可愛風格駿馬燈飾，迎接返鄉遊子與到訪旅客，營造親切活潑的年節氛圍，也為新年揭開充滿希望與祝福的序幕。

廣告 廣告

頭城大橋為頭城主幹道，紅燈點點、星光閃耀，讓行進的鄉親宛如策馬奔騰，邁向嶄新的精采頭城。頭城商場天幕以彩色網燈交錯排列，穿插燈籠造型燈片，營造出層層光影編織的繽紛空間，點亮整個商場，帶來熱鬧歡騰的節慶氛圍，吸引遊客駐足拍照、感受在地新春風情。

頭城老街，金黃色星燈高掛樹梢，點點星光映照古意街景；街道上也悄悄掛上紅燈籠隨風搖曳，添上濃濃年味。星光與紅燈相互輝映，象徵吉祥圓滿與幸福團圓，讓整條老街洋溢最傳統卻又溫暖的新春氛圍。

鎮長蔡文益邀請鄉親好友及遊客，即日起每日下午五時至晚上十一時為點燈時間，一起來頭城感受不同的年節氣息。