春節飛日本注意！虎航報到提前3小時 行李超重登機門收費2千元
隨著農曆春節9天連假即將展開，預期將迎來大量出國人潮，台灣虎航今（5）日宣布，自2月14日至2月22日春節期間，所有自桃園國際機場出發的航班，將統一於起飛前3小時開放辦理報到手續。相較於平日航班多於起飛前2.5小時開放報到，台中與高雄上午7點前起飛航班更僅有2小時的報到時間，春節期間此一措施顯著提前，旨在疏解報到與通關壅塞狀況。
台灣虎航提醒，旅客應至少於起飛前1小時完成報到，避免因人潮過多延誤登機流程。同時建議民眾於出發前先至官網完成自助報到程序，並於抵達桃園機場後善用自助行李託運（SBD）系統，加速整體通關速度，提升搭機便利性。
在行前準備方面，台灣虎航也呼籲旅客確認護照效期須為6個月以上，並可事先申請自動通關，以節省證照查驗等待時間。此外，提醒所有旅客，行動電源、打火機及其他危險物品禁止放入託運行李，以確保航班安全。
針對手提行李規定，虎航表示，每名旅客限攜帶1件手提行李與1件個人隨身物品，兩者合計總重不得超過10公斤，尺寸須在54公分×38公分×23公分以內（含輪子與手把）。若超過規定且未於報到櫃台託運，須於登機門現場辦理託運並支付每件2,000元的費用。
另針對前往日本的旅客，台灣虎航指出，自即日起至2月25日止，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「日本入境事先確認作業」。該項措施適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分等7座日本機場，旅客可透過Visit Japan Web事先登錄個人資料，以加快入境審查流程。
春節期間客服營運時間也將進行調整。台灣虎航表示，自2月15日至2月21日，客服專線（+8862-7753-1088）每日服務時間為上午9時至下午5時，並將自2月22日起恢復正常營運時段。
