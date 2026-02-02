春節食品把關不打折 雲林抽驗105件年節應景食品全數合格

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，年菜與年貨陸續上桌，食品安全成為民眾最關心的事。雲林縣政府衛生局提前部署，自去年底啟動春節應景食品抽驗專案，全面查核製造、販售與餐飲業者，抽驗105件年節食品，結果僅1件標示不符，無一超標，展現縣府為年節食安把關、守護縣民健康的決心。

為讓民眾安心採買、安心團圓，衛生局自114年11月底啟動「115年度春節應景食品抽驗稽查專案」，鎖定年節消費量大的食品製造業者、年貨大街與食品販售業者，以及提供年菜的餐廳進行全面稽查，從源頭到餐桌層層把關，避免不合格食品流入市面，影響民眾健康。

本次專案共稽查50家次，查核重點涵蓋食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險、定型化契約及製程衛生管理等項目，其中僅1家業者出現部分缺失，經限期改善並完成複查後，均已符合相關規定，整體合格率表現良好。

在抽驗方面，衛生局針對民眾春節常購買及食用的品項進行檢測，包括生鮮豬、牛肉、水產品與蔬菜，肉加工製品、豆皮豆乾與麵製品、糕餅、花生堅果零食、魚肉煉製品、醃漬脫水蔬菜，以及年菜等複合式調理食品，共計抽驗105件，涵蓋年節飲食主要風險類別。

檢驗項目包含農藥殘留、重金屬、動物用藥、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素、甜味劑及食品中微生物等多項指標。結果顯示，僅1件油蔥鹽梅糕雖檢出防腐劑與甜味劑，但含量均符合法規，惟外包裝未標示添加物，已依法追溯來源並移請權管衛生機關持續辦理，其餘104件皆合格。

衛生局提醒，部分食品添加物若過量使用恐影響健康，民眾選購年節食品應落實「六不原則」，同時在料理與保存食品時確實遵守預防食品中毒五要原則。縣府強調，食品安全沒有假期，將持續透過稽查與抽驗守護民眾餐桌，讓縣民在安心無虞的環境中，歡喜迎春、健康過好年。