春節食品把關！新北抽驗200件 巴西蘑菇、菠菜農藥超標

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，為確保年節食品安全，新北市政府衛生局加強市售春節應景食品稽查，針對實體通路及網路購物平臺販售的冷凍年菜與生鮮食品進行抽驗；此次共檢驗 200 件產品，結果發現 2 件蔬菜檢出農藥殘留不符規定，已依法下架回收並移送來源轄管衛生局後續處辦。

圖／新北市政府衛生局加強市售春節應景食品稽查，針對實體通路及網路購物平臺販售的冷凍年菜與生鮮食品進行抽驗。（新北市政府衛生局提供）

衛生局指出，此次抽驗項目涵蓋農藥殘留、重金屬、動物用藥、硼酸、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素、順丁烯二酸、甜味劑及食品中微生物衛生標準等；違規產品分別為「巴西蘑菇」檢出加保扶（Carbofuran）0.07 ppm，標準為不得檢出，以及「菠菜」檢出芬普尼及其代謝物總量 0.003 ppm，超過容許量 0.001 ppm。

衛生局副局長馬景野表示，前述產品皆違反《食品安全衛生管理法》第 15 條規定，可依同法第 44 條處 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰，已命業者立即下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局依法處理；市面抽驗屬於終端監測，真正關鍵仍在源頭管理，農藥的合法使用、正確施藥方式與安全採收間隔，須在農政機關輔導下確實落實。

馬景野強調，衛生單位也將持續與農政機關合作，強化產地管理與輔導，降低農藥殘留風險，同時提醒販售業者應保存完整交易憑證及來源資訊，以利後續追溯；此外，衛生局提醒民眾，二氧化硫有助於食材不易褐變，過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，皆不得違法添加於食品中。

衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦也呼籲，民眾選購蔬果應以當季、來源清楚及信譽良好商家為優先，食用前先以清水浸泡，再以流動水沖洗，可有效降低農藥殘留風險，安心迎接春節；另即日起於各區衛生所免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃等三合一簡易試劑，民眾可透過顏色變化初步判斷是否疑似違法添加，數量有限，送完為止。

