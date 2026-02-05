春節食安不打烊 中市三階段稽查全數合格 數百家業者、千件食品嚴密把關

稽查人員至零食專賣店查核產品標示。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節是家家戶戶採買年貨、團圓圍爐的重要時刻，為守護市民年節飲食安全，台中市政府衛生局自114年11月起啟動「115年春節食品稽查專案」，分三階段進行場域查核與食品抽驗，從年前採買一路守護至元宵佳節。截至目前，已累計查核535家業者、查驗2,121件食品標示，並抽驗1,026件年節應景食品，結果全數合格，展現市府春節食安守護不間斷的決心。

中市府於海鮮肉品批發業加強抽驗肉品。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局指出，此次稽查聚焦「源頭管理、流向監控與風險防堵」，針對食品良好衛生規範（GHP）、產品來源文件、食品標示及衛生品質等重點全面把關，稽查場域涵蓋食品製造業、海鮮及肉品批發商、年菜餐飲業，並深入烘焙業、零食批發店、東南亞商店、年貨大街周邊攤商，同時納入網購平台及實體團購店面，落實線上線下同步監控。

廣告 廣告

衛生局說明，稽查過程中，針對從業人員健康檢查未落實、食材未離地存放等現場缺失，已即時要求改善並全數完成複查合格；同時鎖定歷年高風險食品，如巴西蘑菇、竹笙等乾貨，抽驗重金屬、農藥殘留、乙型受體素、防腐劑及甜味劑等項目，共計抽驗1,026件產品，結果均符合規定，確保市民採買無虞。

稽查人員執行春節專案，至超市抽驗生鮮蔬菜。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局也指出，從歷年春節稽查數據可見，台中市食安環境在持續強化查核與輔導下已明顯改善。111年度春節專案抽驗違規率為1.4%，隨後逐年下降，至今年已降至0%，顯示透過「精準稽查」結合「事前輔導」，已有效提升業者自主管理能力，讓年節食品更安心。

衛生局強調，春節期間食安守護不因假期而停歇，後續將持續加強年貨大街及元宵節相關食品稽查，並特別關注逾期食品、進口產品是否完成合法輸入查驗，確保產品來源可追溯、標示資訊清楚透明，嚴防不合格產品流入市面。

食安處稽查員至烘焙業者查核產品標示。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局長曾梓展提醒，市民選購年節食品時，應選擇信譽良好商家並留意食品標示，也可透過「台中市食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://gov.tw/eyJ）即時查詢相關資訊；春節期間如發現疑似食安問題，請撥打市民一碼通1999通報，市府將即刻處理，從年前採買、圍爐團圓到元宵佳節，全程守護市民安心過好年。