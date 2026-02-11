春節食安掌握352口訣 健康平安過好年
丙午馬年春節將至，家家戶戶團圓圍爐、共享佳餚。食品藥物管理署提醒，年節期間備餐量大，又常見隔餐復熱食用情形，若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險，因此呼籲民眾要掌握「復熱3招」、「5要原則」、「2不採食」口訣，健康平安過好年。
復熱有3招，避開危險溫度帶：食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素。食藥署提醒民眾，享用年菜時應特別注意3項原則，第一、儘速冷凍冷藏，第二、充分復熱，第三減少復熱次數。
食藥署提醒要落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則，守護餐桌安全，一、要洗手，二、要新鮮，三、要生熟分開，四、要澈底加熱，五、要注意保存溫度。此外也要牢記「2不採食」，避免誤食中毒，第一、不飲用山泉水，第二、不採食不明動植物。
食藥署呼籲，春節團圓的幸福關鍵，不僅在於佳餚豐盛，更在於正確的食品安全與衛生觀念。只要確實做好保存、復熱與清潔管理，就能在馬年安心享用美食，讓團圓時光更加放心圓滿。
