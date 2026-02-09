春節飲食作息易傷腦 失智基金會籲注意長輩健康

（中央社記者曾以寧台北9日電）春節連假將至，對有三高、失智的中老年人卻是大腦健康挑戰。失智老人基金會提醒，年假期間飲食結構的改變與生活節律的紊亂，極易成為誘發認知功能退化的觸媒。

春節有9天連假，天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑透過新聞稿提醒，年假期間若生活不節制，對大腦健康無疑是一種傷害。

陳俊佑指出，高血壓是血管性失智症最顯著的影響因子，罹患阿茲海默症的風險將是正常人的5倍；年菜常見高油、高熱量，也會讓罹患阿茲海默症的相對風險上升3倍。

年假期間糖果、糕點、果汁等若攝取過量，也會導致高血糖環境產生。陳俊佑指出，糖尿病患的失智風險約增加2.0至2.5倍，加上守歲習俗與親友相聚熬夜，都將加速類澱粉蛋白在腦部沉積。

針對年節飲食，陳俊佑建議，可利用年菜健康轉型；娛樂活動採益智活動勝於電視，並制定黃金活動比例，感到疲憊時適時到安靜空間休息；透過腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠與慢性病自我管理，共同守護最珍貴的大腦資本。

飲食方面，陳俊佑指出，傳統佛跳牆充滿炸物，應將炸芋頭改為蒸或滷，排骨換成去皮雞胸肉，並加入香菇、娃娃菜等大量纖維；魚類可捨油炸改清蒸，選用富含Omega-3的鯖魚或秋刀魚，提供大腦所需的抗氧化物；芥菜應避免與肥豬肉同燉，改以蔬菜高湯提鮮，起鍋前撒上堅果碎，達成「強強聯手」。

陳俊佑並建議，過年零食以原味堅果或毛豆，取代精緻糖果；或可改吃莓果，但要注意水果應限量，避免攝取過量糖分，加重脂肪肝風險。

娛樂安排上，陳俊佑強調「腦動、身動、人際互動」的重要性，打麻將、玩橋牌涉及計算與策略，是優質的腦力訓練；桌上遊戲能增進跨世代互動，透過學習新規則，建立神經連結；也可鼓勵長輩多動手，如帶領孫輩寫春聯、包水餃等，或透過視訊與親友通話，有助維持認知功能。

最後，要維持活動比例，陳俊佑指出，每天要有健腦活動、三餐注意蛋白質與蔬菜的攝取、維持7到8小時充足睡眠，每週進行至少150分鐘體能活動；如有慢性病，處方箋可提前10天領藥，確保降壓、降血糖等藥物不中斷。（編輯：吳素柔）1150209