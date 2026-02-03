春節飲食掌握4原則 控制熱量不擔心年後減重

營養師提醒民眾，春節大菜加上零食常讓人飲食失控。（圖：院方提供）

農曆春節期間，家家戶戶都準備豐盛的年菜和零食，團圓氛圍和沒有壓力下，常讓人容易忘記控制食量，糖分、油脂和鹽分都可能攝取過量，對健康造成負擔。營養師也提醒民眾，只要掌握「順序正確、烹調少油膩、點心聰明選、飲品不加糖」簡單的4大飲食原則，就能兼顧美味與健康，享受佳節的歡樂氣氛。

台北榮總新竹分院提供春節飲食4原則，讓民眾過一個健康的春節假期。（圖：院方提供）

台北榮總新竹分院營養師李紫涵表示，從選擇菜色、控制烹調方式，到零食和飲品的聰明搭配，每個細節都可以幫助身體減輕負擔。

李紫涵指出，首先菜先吃、肉適量、飯最後。春節聚餐建議遵循「菜肉飯」的進食順序。蔬菜類開吃可增加飽足感，減少後續高熱量食物的攝取量。接著攝取蛋白質來源，肉類減少香腸、臘肉等加工品，建議以魚類、雞肉等白肉為主，豆製品與雞蛋也可。最後，再適量食用其他澱粉類食物。

廣告 廣告

第二步就是清爽烹調少油膩：建議年菜以清蒸、滷、燉、煮、烤等方式為主，減少油煎、油炸或重油快炒的料理。餐桌上常見的魚料理，建議改以清蒸方式並搭配薑、蔥等辛香料提味，避免油炸裹醬而增加過多油脂。經典年節大菜佛跳牆，食材豐富但熱量偏高，可調整以「烤」取代「炸」，將炸芋頭改為烤芋頭等的方式減少油膩；選用瘦肉、鮑魚、干貝等低脂蛋白質，取代豬腳、豬皮；並加入杏鮑菇、白菜、白蘿蔔、猴頭菇等蔬菜，增加纖維的同時也降低整體熱量。

第三步則是零食聰明選掌握好分量：春節期間零食選擇多，例如肉乾、肉條、蜜餞等加工食物，不僅油脂含量高，也含有大量糖分與鹽分，若攝取過量，熱量容易累積，還可能增加血糖、血脂及腎臟負擔，對身體健康造成影響。建議選擇新鮮水果、毛豆或未調味的堅果種子，滿足口腹之欲，又可提供膳食纖維、營養素。

另外，飯後飲品以無糖為原則，飯後建議選擇無糖茶飲或白開水，避免含糖飲料或甜湯。無糖茶飲不僅可以幫助解膩，也能減少額外糖分攝取，對體重與血糖控制更為有利。（彭清仁報導）