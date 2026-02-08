春節首選 新北農村好物送禮自用倆相宜

《圖說》平溪紫東社區紅淡比蜜。〈農業局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】以行動支持在地小農！新北市農業局春節期間推介嚴選結合在地文化與永續農業的新北農村好物。從淡水的液態黃金茶籽油、平溪的森氏紅淡比蜜、石門火山岩梯田的千歲米，到三芝酸甜如初戀的洛神產品，以及石碇為了保育龜類而堅持自然農法的龜茶。請至「走吧！農村不遠！」平台挑選，送禮自用倆相宜。

農業局長諶錫輝表示，每一份新北農村好物，都蘊含著農友對土地的堅持與熱愛，更是對生態永續的支持。今年春節，讓我們用「新北農村好物」送出一份對台灣土地的關懷。春節期間歡迎大家走進新北農村，用行動力挺在地農業！

廣告 廣告

《圖說》石門嵩山社區千歲米。〈農業局提供〉

他指出，平溪潔淨水源孕育豐富的原生植物，釀出的每一滴蜂蜜，完美封存山林間原始的甘甜與香氣。平溪紫東社區「紅淡比蜜」擷取自台灣北部特有的森氏紅淡比樹(又名榊樹，在日本文化中被視為神之木)，色澤呈琥珀晶亮，口感酸甜爽口，並帶有濃郁花香。

平溪龍安社區「野蜂蜜」，為台灣原生野蜂一年僅採收一次的珍貴野蜜，初入口微酸，後韻回甘悠長，風味忠實呈現山間百花之精華。石門嵩山社區之「千歲米」，生長於全臺唯一陽明山火山岩石砌梯田，黝黑飽滿的米粒擁有豐富的花青素，因為採友善耕作方式，得以保留天然風味與營養價值。

《圖說》淡水樹興社區茶籽油。〈農業局提供〉

淡水樹興社區以盛產茶籽油而聞名，該產品素有「液態黃金」之美譽，富含珍貴的不飽和脂肪酸與抗氧化成分，冬天來上一碗茶油麵線或是香氣四溢的茶籽油雞，兼顧美味及營養。三芝三和社區透過農業技術與創新研發，推出洛神系列特產，今年新上市的「初戀米香」口感酥鬆香濃，是優雅午茶的首選。

《圖說》三芝三和社區初戀米香。〈農業局提供〉

石碇永安社區推出「龜茶」品牌，因茶園鄰近翡翠水庫食蛇龜、柴棺龜保護區，採行友善農法，不使用除草劑與刀片式除草機，確保生態環境共存，品牌源自美好的一天祝福(Good Day台語諧音)，並推出文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶3款特色茶品。