春節高鐵凌晨開搶！ 天天都有限量早鳥5折票

隨著農曆新年即將到來，台灣高鐵公司宣布將在16日凌晨釋出2/13（五）至2/23（一）期間車票，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。另外，高鐵公司也強調，每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠，歡迎大家利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

高鐵公司特別透露，今年春節在離峰時段有規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，「每天都有限量早鳥5折優惠」，越早訂位越有機會享受優惠，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

而為方便旅客規劃行程，高鐵網站將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前，可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並建議在搭車前提早完成取票。此外，春節疏運期間，也特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），提供旅客選擇。

