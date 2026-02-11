春節高鐵疏運啟動！加開395班次 首推LINE自由座等候燈號

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣高鐵春節疏運將於2月13日至2月23日登場，為期11天，期間加開395班次，總計提供2,162班次列車服務，以因應返鄉與出遊人潮。今年高鐵首度攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號服務，協助旅客掌握排隊狀況，避開尖峰時段。

台灣高鐵春節疏運將於2月13日至2月23日登場，期間加開395班次，總計提供2,162班次列車服務，以因應返鄉與出遊人潮。（圖／台灣高鐵公司官網）

高鐵表示，旅客可透過企業網站、「T-EX行動購票」App及LINE TODAY生活頻道，查詢各車站當日自由座預估等候時間。系統依即時售票情況滾動更新，提供全線各站、全天時段資訊，建議旅客優先選擇顯示綠燈的時段搭乘，以縮短排隊時間。

廣告 廣告

等候時間以每20分鐘為一級，共分五級燈號：20分鐘內為1個綠燈；20至40分鐘為2個黃燈；40至60分鐘為3個黃燈；60至80分鐘為4個紅燈；80分鐘以上為5個紅燈，藉此引導人潮分流。

此外，高鐵提醒，疏運期間旅客眾多，使用行動電源應留意安全。若出現變形或異常發熱，請勿攜帶或使用；並選用具BSMI或NCC認證產品。行動電源應隨身保管，避免放置於行李內充電，並於視線可及處使用。如因使用不慎引發事故，須自行負擔相關法律責任。

高鐵指出，今年除投入最大運能外，也將於台北站與台中站設置前進指揮所，監控自由座人潮，並與台鐵及國道客運保持聯繫，必要時啟動「運具聯防」機制，確保整體疏運順暢。

高鐵首度攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號服務，協助旅客掌握排隊狀況，避開尖峰時段。（圖／台灣高鐵公司官網）

更多FTNN新聞網報導

春節連假「高鐵運量最高峰」曝光！台中站將成立前進指揮所 台鐵、公路局嚴陣以待協助疏運

農曆春節返鄉高峰前夕！陳世凱親自發紅包給高鐵員工 直呼「奉獻精神非常感人」

高鐵雲林站被指運量低 許宇甄不滿：是搶不到票只好轉他站搭車

