春節高鐵票開賣塞車 1小時賣70萬張創新高

春節期間高鐵車票開賣，1小時即完成70萬張訂位，創春節疏運開賣紀錄。（本報資料照片）

台灣高鐵今凌晨零時開賣春節期間車票，許多民眾瞬間湧入訂票系統，一度卡關塞車。高鐵公司表示，開賣1小時即完成70萬張訂位，創春節疏運開賣紀錄，因應疏運開賣，也提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

台灣高鐵今說明，春節疏運於今日凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時（66萬張），增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄，統計至今日上午8時，總計訂位數達82萬6千餘張車票，亦較去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長逾12.5％。

廣告 廣告

台灣高鐵提到，因應春節疏運開賣，高鐵提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8千4百人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8千餘張訂票，至32分鐘有37萬4千餘張完成訂位。高鐵公司派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

高鐵公司也呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，敬請旅客多加利用離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。

更多中時新聞網報導

MLB》布瑞格曼被搶 紅襪目標轉向這兩人

魔王降臨 支付二老攜綠界求生

信義房屋 率先推動建築能效標示