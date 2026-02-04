春節點燈祈福、迎財 斗六震天府王爺送翡翠、美金紅包

斗六震天府點燈送翡翠福牌。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今(4)日立春，春節將屆各廟宇推出新春點燈祈福活動，雲林斗六市震天府今年將送出市價3000元以上3888個翡翠福牌，且在除夕夜開廟門發送338個美金紅包，邀請民眾一起來參拜祈福。

斗六震天府在斗六市老人會附近，供奉五府千歲，主祀池府千歲，廟內還供奉神農大帝、福德正神，廟方連續多年推出新春一系列祈福活動，副主委楊勝權指出，國人習俗新春要到廟宇走春祈福及點燈，祈求神明保祐新的一年平安、發財及身體健康。

廣告 廣告

楊勝權說，震天府從除夕開廟門就有系列慶祝活動，擔心搶頭香推擠發生危險，廟方在除夕當晚由廟方人員與信徒一起團拜後，集香插在香爐代表大家都是插頭香，接著即在廟前發送美金紅包，共338個數量有限。

初一至初三有鑽轎腳祈福活動，只要擲出3個聖筊，並喊出「得三聖筊，馬上有錢」即送發財金紅包，限量500個。

楊勝權表示，經請示王爺，除光明燈、太歲燈，今年廟方還新增藥師燈、財神燈，即日起到廟裡點燈就送經過王爺加持的翡翠福牌，可保平安、驅邪避凶、納財，共計3888個。

斗六震天府請道長循傳統科儀開光翡翠福牌。(記者黃淑莉攝)

斗六市震天府新春期間送美金紅包、翡翠福牌。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

