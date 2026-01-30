春節、二二八連假出行 搭乘國道客運享史上最大優惠 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】今年春節連續假期自2/14日至2/22日，緊接著還有二二八和平紀念日連續假期，各觀光景點、風景遊憩區勢必湧入大批人潮，為調節車流及紓解返鄉、出遊人潮，並舒緩壅塞及回堵，除警力加強交通稽查及疏導作為，交通部公路局1/30日召開嘉義地區春節疏運記者會，鼓勵民眾多加利用公共運輸，同時也推出國道客運路線史上最大規模優惠措施。

在上述活動期間內，民眾搭乘國道客運路線可享原票價6折或85折優惠；另配合TPASS 2.0＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠；而除國道客運票價優惠外，公路局亦推出轉乘優惠措施，凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運後，於10小時內轉乘在地客運路線，即可享有1段票或基本里程免費，以及免費搭乘指定幸福巴士路線。

嘉義區監理所張耀輝所長提醒強調，返鄉及出遊前可利用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」查詢並即時掌握各地交通、客運路線、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，行前預為準備規劃行程，避開塞車路段，享受新春好時光。