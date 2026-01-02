春節、和平紀念日連假共12天！國道交通管制、收費措施一次看

即時中心／高睿鴻報導

今（2026）年春節連假為2月14日（小年夜前一日）至2月22日（初六），長達9天；另，和平紀念日連假則為2月27日至3月1日，共計3天，且兩個連假僅相隔4天。為此，交通部高速公路局已擬定相關國道疏導計畫，以因應上述長假期，籲請用路人多加留意。

首先，高公局研判，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊為主。預估南向交通量集中於初一至初三，且初二最大量，恐達69百萬延車公里(mvk)，約平日的1.5倍；北向則集中在初三至初五，估計初四最大量，預估達75mvk，約平日的1.6倍。初三則是雙向最大量，預估達135mvk，約平日1.5倍。

另也預估，和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量為107至115 mvk；其中，首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

而為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據及AI模型，分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬春節及和平紀念日連假應變計畫，並分別規劃交通疏導措施。

以下為春節連假的相關措施：

(一)匝道封閉

1.115年2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2.115年2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

(二)高乘載管制

1.115年2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

2.115年2月18日(初二)至2月21日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

(三)收費措施

1.單一費率：115年2月14日至2月22日。

2.路段差別費率：115年2月17日至2月22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：115年2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費。

以及，和平紀念日連假的相關措施：

(一)匝道封閉

1.115年2月27日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

2.115年2月28日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

3.115年2月28日至3月1日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

(二)高乘載管制：115年2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(結束時間將視交通狀況機動調整)。

(三)收費措施

1.單一費率：115年2月27日至3月1日。

2.路段差別費率：115年2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：115年2月27日至3月1日，每日0至5時。

高公局預估，春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞；尤其初三至初四部分路段，如國1、國3北向新竹、苗栗路段，以及國5北向宜蘭路段，有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

另，和平紀念日連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段之交通需求，大於可服務容量，發生壅塞在所難免。因此高公局建議用路人，多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。

高公局最後呼籲，出發前請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況並保持安全距離，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。高公局預祝春節及和平紀念日連續假期愉快，行車平安。

