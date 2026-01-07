春節、和平紀念日連假 國5尖峰時段北向高乘載管制

（中央社記者黃巧雯台北7日電）因應春節及和平紀念日連假可能有旅遊及返鄉車潮前往宜花東，為紓緩國5壅塞，高公局今天說，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，和平紀念日連假為2月27日至3月1日共3天，宜花東地區向來是連假期間國旅熱門景點，預期有大量旅遊和返鄉車潮上國5，尖峰時段可能會出現塞車、排隊回堵情況。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（春節連假2月17日初一至初三、和平紀念日連假第1、2日）車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間（春節2月18日初二至初五、和平紀念日第2、3日）車流則從上午10時湧現持續至深夜。

廣告 廣告

為紓緩國5塞車問題，高公局指出，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。

其中，蘇澳至頭城北向入口高乘載管制為2月18日至21日、2月28日至3月1日，時間均為下午1時至晚間6時。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸代替自行開車，高公局表示，在假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，例如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局呼籲，用路人開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛，使用輔助駕駛者手握方向盤保持注意力，以維國道行車安全。（編輯：李亨山）1150107