春節、情人節雙重來襲！疾管署曝7%感染者不知已染愛滋

西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加。疾管署提醒，與愛人共享甜蜜時光之餘也要守護彼此健康，性行為時應全程正確使用保險套，有風險行為者建議主動及定期愛滋篩檢，並儘速接種2劑M痘疫苗。

2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。（圖／疾管署）

疾病管制署表示，性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者建議每年至少篩檢1次。若有感染風險行為，包括感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。同時符合M痘疫苗接種條件民眾應儘速完成2劑接種。

依據疾病管制署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。而有關聯合國愛滋規劃署2030年「95-95-95」愛滋防治目標，台灣2025年預估可達「93-96-95」，惟仍有約7%愛滋感染者尚未知自身已感染。

取得愛滋自我篩檢試劑管道。（圖／疾管署）

為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾病管制署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。網站已於2月5日新增英文版介面，提供不同族群更便利使用愛滋自我篩檢服務。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

國內外M痘疫情仍持續，台灣今年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例病例，包括483例本土及35例境外移入，社區疫情傳播風險持續。

全球M痘疫情呈下降趨勢，去年全球累計98國報告5萬2千餘例病例，其中215例死亡。病例主要集中於非洲，以剛果民主共和國、幾內亞等國病例數為多，並以Ib型為主。亞洲多國包含大陸、日本、菲律賓、韓國、新加坡等，以及美洲、歐洲、澳洲持續通報病例，非洲以外地區病例仍以IIb型為主，惟法國、義大利、西班牙持續出現Ib型社區傳播。WHO整體評估一般民眾傳播風險為低，惟有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險則為中。

為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾病管制署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」。（圖／疾管署）

疾病管制署表示，接種疫苗是預防M痘最有效的方式，目前疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務。符合接種條件民眾包括近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等應儘速完成2劑接種。公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網M痘專區查詢。

另不符合公費M痘疫苗接種資格，經醫師評估確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。更多愛滋防治及M痘相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢。

